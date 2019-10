– Det er selvfølgelig veldig skuffende for partiet som gjorde et «kanakas» godt valg, sier partileder Vidar Kleppe til NRK.

Han avfeier at det har vært uenigheter i partiet. Det er byrådsmedlem og tidligere Demokratene-politiker Roy Fardal uenig i.

– Vi har meldt oss ut på grunn av interne stridigheter. Vi følte det var det eneste riktige å gjøre, sier Fardal.

Han var tidlig ute med å utfordre Kleppe.

Allerede under det første møtet til den nye byrådsgruppen var Fardal klar på at han ønsket å overta Kleppes posisjon. Fardal ble nedstemt, men vant valget om å bli nestleder i gruppa.

Etter flere uenigheter har Fardal nå meldt seg ut av Demokratene sammen med Lajla Elefskaas, Olav Homme og Jorunn Aaselle Olsen.

– Vi skilles som gode venner. Vi ønsker de all mulig lykke til, sier Fardal.

– Er det flere som har meldt seg ut av partiet?

– Det er en i styret og to varamedlemmer, sier Fardal.

Det betyr at til sammen sju medlemmer i Demokratene har meldt seg ut.

Nå går de fire representantene over til å bli uavhengige i bystyret i Kristiansand. De vil samtidig komme til å støtte sentrum-venstre koalisjonen i bystyret, etter det NRK kjenner til.

Koalisjonen består av Ap, Sp, MDG, Tverrpolitisk folkeliste, Sv og Rødt.

Høyre mister makta i Kristiansand, og Harald Furre (t.h.) får ikke fortsette som ordfører. Jan Oddvar Skisland (Ap) har nå fått støtte fra fire av Demokratenes ti representanter. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Kleppe: – Skufftet

Demokratene sjokkerte da de ble det tredje største partiet i Kristiansand under årets lokalvalg med 13,4 prosent av stemmene.

Siden den gang har ingen av de andre partiene ønsket å samarbeide med dem, mye på grunn av den omstridte Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Partiet blir beskrevet som nasjonalistisk og har tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe i spissen.

Kleppe mener det vil skje nye endringer i det politiske bildet før bystyremøtet onsdag denne uken.

– Jeg tror ikke siste ord i saken er sagt. Her kan det skje mye frem til onsdag.

– Hva da?

– Nei, følg med, sier Kleppe med et smil.

Demokratene-politiker og tidligere Sørlandsnyhetene-skribent Nils Nilsen sier nyheten om utbryterne kom som et sjokk.

– Jeg er overrasket, sier han.

PARTILEDER: Vidar Kleppe er leder for Demokratene, som ble det tredje største partiet i Kristiansand under valget. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Spretter ikke champagnen ennå

Alt tyder nå på at det er Jan Oddvar Skisland (Ap) som blir ny ordfører i Kristiansand.

Det vil i så fall være det første maktskiftet i Kristiansand siden 1947.

– Jeg skal ikke være for bastant, men det begynner å se sånn ut nå, sier Skisland til NRK.

I dag skal Senterpartiet ha møte, og de har sagt at de vil støtte Arbeiderpartiet dersom det er et flertall på denne siden. Med støtte fra Demokratenes fire representanter, er Skisland sikret ordførerkjedet.

– Vi er 32 stykker som har hatt en fast avtale, og nå som vi er fire til som har signert med at de støtter dette, begynner det å se brukbart ut.



Skisland forteller videre at det er de fire utbryterne fra Demokratene som har tatt initiativ til å snakke med Ap om å støtte Skisland.



– Jeg er glad for at vi nå får flertall og ser ut til å bli ganske styredyktige, sier Skisland og legger til:



– Jeg skal ikke sprette champagnen før avstemningen.