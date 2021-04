Feilopererte Finn Åge måtte amputere foten: – Erstatninga fra staten er en skam

Avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning, Anne-Mette Gulaker, svarer.

1. Pasienter reagerer på det de mener er svært lave erstatningsutbetalinger. Kan dere forstå det?

2. Hvorfor blir ikke erstatningen høyere for eksempel når man har end med å måtte amputere et bein?



– Vi skjønner noen kan mene erstatningsbeløpet er lavt, og penger kan aldri erstatte tapet av et bein eller funksjonen i en arm. Men vi må beregne erstatningen etter det regelverket som gjelder for denne type skader. Erstatningen dekker først og fremst det økonomiske tapet som følger av behandlingsskaden. Har noen blitt arbeidsufør som følge av skaden, dekker vi tapt inntekt. Vi vil også kunne dekke nødvendige og rimelige utgifter. Det gis ikke erstatning for "tort og svie". Ved en varig og betydelig skade, det vil si over 15 prosent medisinsk invaliditet, kan vi gi menerstatning. Menerstatning er en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelsen som skyldes skaden.

3. I noen saker har pasienten fått avslag fra NPE, men etter at helsetilsynet har konkludert med feilbehandlig har de klaget, og fått ja. Hva kan være grunnen til det?

– I noen tilfeller kan det fremkomme nye opplysninger i forbindelse med behandlingen av saken hos helsetilsynet. Disse opplysningene kan da også bli avgjørende for spørsmålet om skaden skyldes en feilbehandling.

4. Hva må til for å få erstatning i millionklassen?



– Erstatningsbeløpet avhenger av størrelsen på skaden, hvor stort det årlige tapet er og hvor store utgifter erstatningssøker har fått på grunn av skaden. En annen faktor er alder. Det årlige erstatningsbeløpet beregnes fra skadetidspunktet og fram til pensjonsalder. Det er altså en individuell beregning som avgjør om erstatningen blir på over eller under en million kroner. Gjennomsnittlig erstatning fra NPE i 2020 var på ca. 714 000 kr.