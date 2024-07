Legen i Midt-Noreg skriv i ein epost til NRK at han tok imot kvinna på legekontoret og at ho opna seg for han.

– Flink til å lytte

Legen skriv at pasienten skal ha bli oppmundra til å gå nettopp til han «fordi sekretæren mente jeg var flink til å lytte».

Legen skriv vidare: «Hun fortalte i konsultasjonen bla at hun gikk mye tur og var glad i å være ute. Siden jeg var ny i området og ville orientere meg litt, spurte jeg henne senere på telefonen om hun ville anbefale et turområde. Det kunne hun gjerne. Da jeg spurte om hun ville være med på turen, takket hun gladelig ja til det. For meg faller dette inn under sosialterapi og relasjonsbygging, motivet var å forsøke å holde relasjonen åpen og «aktiv​​​​».

Hevdar pasienten fortalte grov vits

Då dei seinare møttes for å gå på tur, skal pasienten ha fortalt grove vitsar. Det førte til at han følgde opp:

«Intensjonen med å fortelle noen vitser som var på kanten, men ikke så grove som den hun hadde fortalt, var å holde kommunikasjonen gående med hjelp av latter som også kan bidra til å løse opp negative tanker. Denne tanke-oppløsende virkningen av humor har f. eks. gitt opphav til uttrykket galgenhumor».

Undervegs på turen skal pasienten fortalt at ho hadde mange tre og busker utanfor huset. Legen skriv at han difor spurte om å bli med heim og sjå dei:

«Da sa hun at hun hadde en annen avtale, og hun virket da annerledes og tilbaketrukket. »

– Hadde gode intensjoner

Legen skriv vidare at det er leit at det har oppstått ein situasjon som pasienten opplever som upassande og belastande:

«Jeg har ingen dårlig samvittighet for mitt initiativ, fordi jeg det kom fra en ren og ærlig vilje til å hjelpe pasienten i en svært vanskelig situasjon for henne. Men jeg beklager dypt at vi ikke kom i mål med det slik det var tenkt, men jeg er glad for å vite at hun har fortsatt kontakten med legesenteret og forhåpentligvis får hjelpen hun trenger».

Dette samsvarar med det legen har forklart til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sommaren 2023.