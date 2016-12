Får ekspertskryt for julekort med tiggermotiv

Julekortet Kristiansand kommune har sendt ut til sine forbindelser i år, overrasker mange.

– Det er et hovedbilde av det som må være landets fineste julegate. På innsiden har vi bilder av mangfoldet i julegata - både tiggere og Frelsesarmeens gryte, barn, samt han som står og selger brente mandler, sier ordfører Harald Furre.

Forskjellige meninger

I november ville politikerne utrede hvor mye det koster å bygge et tak over den åpne markedsplassen som brukes av romfolk i byen Carbunesti i Romania.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, er fornøyd med kontrastene i årets julekort fra kommunen. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Hensikten var at færre skulle dra til Kristiansand. Men enn så lenge er tiggerne en del av byen, og dermed også et naturlig tilskudd på julekortene, mener ordføreren.

– Jula er ikke bare blide barn og røde julekuler. Det er en mangfoldig by, og det må vi tørre å vise på et julekort. Det er fornuftig, sier Furre.

– Jula er noe mer enn glansbilder

Kommunikasjonsrådgiver i Ordkraft, Rune Røiseland, som jobber med ord og profilering, synes kortet er fascinerende.

– Dette gir uttrykk for en kommune som har bevissthet om at jula er noe mer enn bare glansbilder. Det at de velger å rette fokus mot realismen vi alle er en del av, det synes jeg ga grunnlag for å reflektere litt. Det var spennende, sier Røiseland.