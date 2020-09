Dobling av varsler om overgrep i idretten

Frem til årsskiftet 2017/18 fikk de 1–5 henvendelser i måneden som gjaldt brudd på retningslinjene om seksuell trakassering og overgrep.

Etter 2018 har de fått 2–10 i måneden.

– Det viser at arbeidet med mer åpenhet har gitt effekt, sier Håvard B. Øvregård, rådgiver i Norges idrettsforbund.

Han tror ikke det blir begått flere overgrep nå enn tidligere, men at flere tør å si ifra.

– Seksuell trakassering og overgrep er en utfordring i det norske samfunnet, og idretten speiler samfunnet på godt og vondt.

Håvard Øvregård er rådgiver i Norges idrettsforbund. Han mener økt fokus og åpenhet om seksuell trakassering og overgrep har gjort at flere tør si ifra. Foto: Frode Søreide / NRK

Denne uka ble en mann i 20-årene fra Lyngdal siktet for fysiske overgrep og nettovergrep mot gutter på fotballaget han har trent. Han erkjenner ikke straffskyld.

Øvregård er opptatt av at de som opplever dette gir beskjed, og at det følges opp på en god måte.

De har derfor særlig prioritert at håndteringen av saker skal bli bedre. At det skal være klare råd til dem som opplever det, og til de som skal håndtere saken.

Vil oppdatere retningslinjene

Øvregård mener idretten må være bevisst på risikosituasjoner, for å hindre at overgrep skjer. Men at man også må anerkjenne at dette vil kunne skje i et idrettslag, uansett hvor god innsats idrettslaget har gjort for å hindre det.

– Vårt budskap til alle idrettslag er at enten har det skjedd, eller så skjer det nå, – uten at de vet om det. Eller så vil det skje i fremtiden.

Ifølge Øvregård det vært jobbet mye med temaet seksuell trakassering og overgrep i idretten de senere årene. Det var også tema på et seminar under Idrettsgallaen i år.

Idrettsforbundets retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Ekspandér faktaboks Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap. 26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet. Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett: 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende. 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte. 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet. 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet. Kilde: Norges idrettsforbund 2020

Idrettens retningslinjer kom første gang i 2000, og ble sist revidert i 2010. Nå jobber de med en ny oppdatering, hvor det blant annet er ekstra fokus på bruken av sosiale medier.

– Vi vet at store deler av trakasseringen og overgrep som skjer i dag, både i samfunnet og i idrettssammenheng, skjer digitalt. Derfor er det viktig at vi kommer med klare råd og rammer for dette.

Fotballtreneren som er siktet for overgrep mot gutter han har trent i Lyngdal erkjenner ikke straffskyld. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Trygg på trening

Nyvalgt leder av Agder idrettskrets, Trond Henry Blattmann, ønsker ikke å uttale seg til NRK om hva kretsen gjør for å forebygge overgrep og seksuell trakassering.

Det vil Henrik Lunde, som er seksjonsleder for klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund (NFF).

Han sier forbundet jobber veldig bevisst for å hindre at slike ting kan skje. Likevel er det er en stor utfordring å oppdage slike saker tidlig nok.

– I dag skjer jo veldig mye digitalt og på sosiale medier, og det gjør det enda vanskeligere å oppdage.

Denne våren startet de et pilotprosjekt i samarbeid med Redd Barna, kalt «Trygg på trening».

Målet er å øke bevisstheten hos trenere og ledere om seksuell trakassering og overgrep.

– Dessverre ble prosjektet avbrutt på grunn av koronapandemien, men vi starter opp igjen i høst.

Politiattester gir falsk trygghet

Idrettsforbundet innførte for flere år siden krav til at alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Men de mener likevel at dagens politiattestordning har alvorlige svakheter.

– Politiattestordningen er ingen garanti mot overgrep. De fleste overgrep blir nok begått av personer som har en gyldig politiattest.

Tidligere var det rutine for å innhente ny politiattest hvert tredje år. Nå har politiet sluttet å gi ny politiattest til de som har levert til samme idrettslag tidligere.

– Det er vi veldig negative til, og vi mener det undergraver politiattestordningen.

De vil nå heller avvikle ordningen, slik den fungerer i dag.

Barne- og familiedepartementet ba i fjor høst om høringsinnspill for å finne ut om det faktisk er behov for å endre reglene. Disse er nå til behandling.