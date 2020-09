Fotballtrener siktet for seksuelle overgrep

– Vi er i en tidlig fase av etterforskningen, sier politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl i Agder politidistrikt.

Mannen ble pågrepet torsdag 20. august. Dagen etter ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Politiet opplyser at mannen er siktet for flere seksuelle overgrep mot barn i aldersgruppen 14-16 år.

Informerte foreldre og foresatte

Politiet jobber nå med å avdekke overgrep og omfang av saken.

Mandag ettermiddag gjennomførte politiet et informasjonsmøte med representanter fra fotballklubben og foreldrene til spillerne på laget.

– Det var viktig for politiet å informere foreldrene om de grove trekkene i saken, samt informere om prosessen videre, før saken blir kjent for offentligheten, sier Hegdahl.

– Fryktelig trist

Leder i Agder Fotballkrets, Yngvar Håkonsen, forteller at han akkurat har fått høre om siktelsen mot mannen i 20-årene.

– Det er klart at dette er fryktelig trist. Slikt som dette vil vi ikke ha i fotballen, idretten eller i samfunnet generelt, sier Håkonsen til NRK.

Håkonsen ønsker ikke å dele hvem som kontaktet kretsen om siktelsen mot fotballtreneren.

– Det jeg kan si at fotballen skal være et trygt sted for barn og unge, og når noe sånt som dette dukker opp er det bare forferdelig trist.