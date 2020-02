Overgrepsdømt fikk jobb i norsk idrettsklubb: – Noe er alvorlig galt

– Det er et mysterium for oss hvordan vi ble lurt, sier Trond Wetlesen til NRK.

Han er styreleder i den aktuelle fotballgruppa i Asker Skiklubb.

Da klubben i 2016 ansatte en ny trener, trodde de alt var i skjønneste orden. Mannen i slutten av 20-årene hadde ifølge klubben levert gyldig politiattest uten merknader og tok fatt på jobben.

Det klubben ikke visste var at treneren tidligere var dømt for seksuell omgang med barn under 16 år.

– Det var en øyeåpner for oss. Om at noe er alvorlig galt med politiattestordningen. Det var jo ekstremt tilfeldig at vi fikk vite om dette. Det er noen store hull her, sier Wetlesen.

Trond Wetlesen er styreleder i den aktuelle fotballgruppa i Asker Skiklubb. Han mener det er store hull i dagens politiattestordning.

Overgrep mot 14-åring

Det skulle vise seg at treneren hadde en overgrepsdom fra 2012, mot en 14 år gammel jente. Og det i en periode han også var fotballtrener.

Treneren ble dømt til seks måneders fengsel i Alta tingrett, samt til å betale erstatning på 40.000 kroner til jenta.

Ifølge dommen, som NRK har fått innsyn i, etablerte mannen et forhold til jenta da hun var 13 år, på forsommeren 2010 da han selv var i starten av 20-årene. De seksuelle forbrytelsene han er dømt for skal ha skjedd da jenta var 14 år.

Han ble dømt for to forhold. Både for seksuell omgang med barn under 16 år og for brudd på et ilagt besøksforbud. Mannen sa seg delvis skyldig i tiltalen. Ifølge dommen skal han også ha kommet med trusler mot jenta.

Likevel fikk han altså trenerjobben i Asker, og det for et lag med mindreårige spillere.

NRK har vært i kontakt med treneren og hans advokat. Ingen av dem ønsker å uttale seg.

Budstikka har tidligere omtalt saken, men det er først nå klubben forteller hvordan de opplevde det.

– Poenget vårt med å stille opp er at vi mener det er fokus på en viktig sak. Vi mener det er en reell fare for at personvernet til enkeltpersoner står sterkere enn sikkerheten til barn, sier Wetlesen.

Oppdaget på fotballturnering

Asker-klubben ble til slutt reddet ved en tilfeldighet.

Under en fotballturnering på Østlandet våren 2018 ble mannen observert av noen fra sin gamle klubb, mens han sto på sidelinjen og ledet sitt nye lag. Disse varslet Norges Fotballforbund som igjen varslet Asker Skiklubb. Klubben sier de kastet ut treneren halvannen time etter at de ble varslet.

Asker Skiklubb kontaktet så politiet og fikk vite at det aldri hadde blitt utstedt noen politiattest til treneren og at den, ifølge politiet, derfor må ha vært forfalsket.

– Vi fulgte klubbens rutiner for fremvisning av politiattest, men ble likevel lurt, sier styrelederen.

Klubben politianmeldte treneren for å ha forfalsket attesten, men saken ble henlagt.

Slik ser en politiattest ut (tilfeldig eksempel):

Slik ser en politiattest ut. Foto: Privat

Type lovbrudd som gir merknad Ekspandér faktaboks Personer som søker om en barneomsorgsattest (her i saken omtalt som politiattest) sjekkes opp mot paragrafer i straffeloven som omhandler følgende: Personer som er siktet, tiltalt, erkjent eller dømt for dette, får ikke trene barn: Drap og voldtekt

Alle grader av seksuelle overgrep mot barn; fra voldtekt til krenkelser

Video og bilder av overgrep

Incest

Befatning med skytevåpen

Datahacking og manipulering

Brudd på taushetsplikt Noen straffeparagrafer har en tidsramme og forsvinner etter foreldelse: Narkotikaforbrytelser

Vold

Mishandling

Ran Kilde: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

– Overgripere kan bli trenere

Norges idrettsforbund oppfordrer til å kreve fysisk fremleggelse av politiattester. Asker Skiklubb fikk overgriperens attest på e-post, slik de den gang åpnet for hvis en person ikke kunne møte opp i kontortiden.

NIF vil likevel ikke kritisere klubben og mener den i alle år har vært «forbilledlige» når det gjelder håndheving av bestemmelsen om politiattest. Etter hendelsen i 2018 endret klubben rutinene slik at de nå kun godkjenner fysisk fremleggelse.

Idrettsforbundet mener saken i Asker er et eksempel på at dagens politiattestordning har alvorlige svakheter.

– Med dagens politiattestordning kan personer som har begått seksuelle lovbrudd være trenere, sier Håvard Øvregård, rådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund.

Overgrepene i Engerdal

Asker-treneren skal ikke ha begått overgrep i klubben, men den siste uka har NRK fortalt om overgrepsskandalen i Engerdal som viser hvor grusomme konsekvensene kan være hvis overgripere blir trenere.

I idrettslaget Ren-Eng innrømmet til slutt klubbens ildsjel og mest profilerte trener å ha forgrepet seg på åtte unge gutter.

I dag må alle som er i kontakt med mindreårige gjennom arbeid eller frivillige verv vise gyldig politiattest. En ren attest viser at du er skikket til å jobbe med mindreårige. En ordning som i utgangspunktet høres bra ut, men som i realiteten er en falsk trygghet, mener NIF.

Blant annet fordi det er lett å forfalske attestene. En trener kan for eksempel endre datoen på en gammel attest og fremvise denne til sin nye klubb. Siden klubben av personvernhensyn ikke har lov til å oppbevare attesten trenger ikke overgriperen å vise den flere ganger.

Politiet varsler ikke klubbene

I dag finnes det ikke noe register der frivillige organisasjoner kan søke opp trenere eller andre før de ansettes.

NIF eller klubbene får heller ikke beskjed dersom det felles en dom over en trener som allerede er ansatt i klubben. Den eneste måten å få vite om en slik dom på er å søke om ny politiattest, men som utgangspunkt behandler ikke lenger politiet søknader fra personer som allerede har fått en søknad behandlet i samme klubb.

Politidirektoratet (POD) viser til regelverket som sier at det ikke er krav til å behandle nye attester bare for å være sikker på at alt fortsatt er greit.

– Man kom til at det ikke var ønskelig å legge opp til en rutinemessig fornyelse av attester. En slik ordning ville være ressurskrevende, samtidig som den ikke sikret at arbeidsgivere/oppdragsgivere tidsnok fanget opp nye forhold av betydning, skriver fungerende seksjonssjef i POD, Heidi Toward, i en e-post til NRK.

– Nå må det skje noe

Klubber og foreninger kan i dag be om såkalt fornyet vandel, men det krever en begrunnelse eller mistanke. Ifølge NIF er ikke dette tilstrekkelig. For det er nettopp der det ikke er mistanke - behovet for å innhente politiattest er størst, mener de.

Men nå tror Idrettsforbundet på en bedring etter at Barne- og familiedepartementet i høst ba om høringsinnspill for å finne ut om det faktisk er behov for å endre reglene.

– Men nå har det gått ganske lang tid siden vi pekte på problemene og det må skje noe snart, sier Øvregård.

NRK har vært i kontakt med departementet som sier de har fått inn ca. 60 høringsuttalelser, blant annet fra NIF. Disse er nå til behandling, men departementet vil ikke si når de regner med at saken er ferdigbehandlet.

Digitale søknader i Danmark

Asker Skiklubb er en av landets største klubber og får hvert år mange politiattestsøknader.

De foreslår en ordning der attestsvaret til klubbene kommer via den sikre tjenesten Altinn, som krever innlogging med for eksempel BankID.

– Det er den eneste måten vi kan være helt sikre på at alt er bra, sier klubbens politiattestansvarlig, Espen Jahren.

Erfaringer fra Danmark viser at en digitalisering også kan effektivisere saksbehandlingstiden.

– Tidligere klaget Kriminalregisteret her over alle attestene fra idretten, ofte fra de samme personene, men etter at barneattestordningen ble digitalisert, forsvant klagingen, sier Jan Darfelt, konsulent i det danske Idrettsforbundet, til NRK.

Ifølge Danmarks Radio ble det i 2017 søkt om litt over 336.000 attester fra barne- og ungdomsorganisasjoner i Danmark. Av disse hadde 112 merknader.

I Norge er det Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester som behandler alle søknader. Enheten ble etablert i 2012 og ligger i Vardø.

Tall derfra viser at det hvert år stoppes personer med rulleblad fra å jobbe med mindreårige. Likevel er Idrettsforbundet bekymret for at overgripere går fri i idretten.

De siste fem årene er det kommet inn om lag 40.000 politiattestsøknader årlig fra frivillige organisasjoner. Det finnes ingen oversikt over hvor mange av disse som kommer fra idretten, men ifølge Frivillighet Norge, og tall fra ssb.no, ligger omtrent halvparten (47 prosent) av alle frivillige årsverk i idretten.

Som figuren over viser har det de tre siste årene vært over 150 attester med merknader, det kan for eksempel være en overgrepsdom. Polititet sier de ikke har et system som fanger opp hvor mange av disse som kommer fra idretten.

Selv om det er forskjellig alvorlighetsgrad på merknadene har Idrettsforbundet uansett nulltoleranse, det vil si at ingen med merket attest får verv i norsk idrett.

Med nytt fokus på overgrep i idretten ber Idrettsforbundet nå om en rask endring av politiattestordningen slik at ikke flere klubber opplever det samme som Asker Skiklubb.

