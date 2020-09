Fotballtrener siktet for overgrep: – Folk er i sjokk

– Det er viktig for oss å ta vare på de involverte og familiene deres, sier ordfører Jan Kristensen.

En mann i 20-årene er siktet for fysiske overgrep og overgrep på nett mot gutter i klubben han har trent. Mannen nekter straffskyld.

Guttene er fra 14 til 16 år.

Daglig leder vil ikke si mye om saken som har rystet både klubben og lokalsamfunnet.

– Det er vondt for oss. Det blir veldig nært, sier daglig leder i Lyngdal Idrettslag, Roger Abusland.

– Ikke typen

Politiet mener det er godt grunnlag for siktelsen.

– Vi har sterke holdepunkter for at det er snakk om flere barn som er utsatt for konkrete overgrep, sier politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl.

Mandag hadde politiet et informasjonsmøte med representanter fra fotballklubben og foreldrene til spillerne på laget.

Folk i klubben NRK har snakka med, sier de ikke tror siktede kan ha gjort det har er anklaget for.

De vil heller ikke forhåndsdømme.

– Det er et sjokk. Ingen jeg har snakka med tror han kunne gjort noe sånt, sier en kilde til NRK.

Fotballtreneren nekter straffskyld. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– En alvorlig sak

For et par uker siden fikk politiet inn en melding om at treneren skulle ha begått seksuelle overgrep mot barn.

Han ble pågrepet og siktet samme dag.

De går ikke ut med hvor mange barn det hittil skal være snakk om, bare at det er flere:

– Det er snakk om fysiske og nettbaserte, seksuelle overgrep mot flere barn. Dette er en alvorlig sak, som vi setter inn mye ressurser på.

Han vil heller ikke si hvor og når overgrepene skal ha skjedd.

Politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl sier det er sterke holdepunkter for siktelsen. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Ber vitner eller fornærmede melde seg

Saken ble offentlig kjent i går, og politiet er i en tidlig fase av etterforskningen.

Nå skal barna rundt treneren avhøres, for å avdekke om det er flere ofre.

Hegdahl ber alle som kan vite noe om å melde fra. Både vitner og eventuelle ofre.

– Det er svært viktig at folk kommer til politiet med opplysninger.

Politiet møter kommunens kriseteam onsdag for å informere dem om saken.

.

Fotballtreneren nekter straffskyld. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Ordfører: – Tragisk

– Lokalsamfunnet er sterkt preget. Folk er i sjokk, sier ordfører Jan Kristensen (H).

Lyngdal er en kommune med drøyt 10.000 innbyggere. Idrettslaget har rundt 1000 medlemmer. Siden 1981 har klubben arrangert «Lyngdal Cup» som tiltrekker seg lag fra store deler av landet.

Hvis man regner med alle familiene, som er knyttet opp mot medlemmene i klubben, utgjør det nesten halve befolkningen, ifølge ordføreren.

– De fleste kjenner hverandre i dette samfunnet.

Ordfører Jan Kristensen (H) i Lyngdal. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ingen enkel situasjon

Treneren er varetektsfengslet i fire uker.

Mannens forsvarer, Bjørge Usterud Tveito, sier politiet ikke har gitt innsyn i sakens dokumenter:

– Alle dokumenter er klausulert, så det eneste jeg vet om saken er fra avhøret jeg har vært med på.

– Mandag ble saken kjent for allmennheten. Har du snakka med din klient etter det?

– Ja, jeg snakker med han fortløpende. Det er ikke en enkel situasjon for han å være i.