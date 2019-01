Aktor ber om 21 års forvaring for sjubarnsmor

– Vi anfører at det foreligger to tilfeller av overlagt drap, og ber om at tiltalte dømmes til forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år, sier aktor Leif Aleksandersen.

Han har nettopp avsluttet sin prosedyre mot den drapstiltalte sjubarnsmora. Hun har tilsynelatende ingen reaksjon, annet enn et svakt smil.

Retten heves, og 43-åringen klemmer to av tilhørerne som har fulgt saken mot henne.

Sjubarnsmora hadde tilsynelatende ingen reaksjon da aktor la ned påstand om forvaring i 21 år for to overlagte drap. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I to måneder har hun hørt anklagene mot seg i Kristiansand tingrett. Hun nekter å forklare seg. Kvinnen er tiltalt for å ha dopet ned og druknet sin far Øyvind Terje Olsen i badekaret i 2002, og for å ha dopet ned og kvalt ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen i 2014.

Øyvind Terje Olsen var god for mye penger, og påtalemyndigheten mener dattera drepte han for å få arv. Foto: Privat

Mener hun har brukt samme metode

– Hun har utført drapene som en «to-trinns-rakett»: Først neddoping, og så stenger man for luftveiene. Hodet under vann, og hodet i puta, sier aktor.

Faren ble funnet død i badekaret, og ekssamboeren ble funnet med ansiktet direkte ned i hotellputa.

– I begge tilfellene var tiltalte den siste som var sammen med dem, sier Aleksandersen.

Drapene er overlagte, fordi hun har brukt langt tid på å planlegge begge drapene, mener aktor.

– Hun har skaffet til veie stoffene, og sletta spor.

Far til to av hennes barn, Øystein Hagel Pedersen, ble funnet død på First Hotel i Kristiansand i 2014. I blodet hadde han en kraftig overdose av sovepillene Stilnoct. Ansiktet vendte direkte ned i puta. Foto: Politiet

Statsadvokaten mener tiltalte skal dømmes til forvaring fordi det er stor fare for at hun vil begå nye alvorlige lovbrudd.

Aktor har brukt tid på å gjennom de mange vitnene som sier de har opplevd drapstrusler og voldelig adferd fra tiltalte eller noen hun har sendt på vegne av seg selv.

Dette notatet ble funnet hjemme hos tiltalte. Under sladden står navnet på en av barnefedrene. Til undercoveragenten sa tiltalte at han var den neste på lista.

Mener «kriminell mentor» hjalp med drap

Aktor mener tiltalte har fått hjelp av sin mangeårige nære kamerat til å utføre drapene.

Denne vennen døde i 2016, og politiet avhørte dattera hans like etterpå. Hun fortalte at hun overhørte sin far og tiltalte planlegge å forgifte Øyvind Terje Olsen, og hive han i badekaret så det skulle se ut som en ulykke. Dette skjedde to måneder før dødsfallet.

– Det er usannsynlig at Øyvind Terje Olsen skulle dø i sitt eget badekar på den måten, uten at tiltalte og hennes kamerat sto bak, sier aktor.

Aktor mener tiltalte fikk diazepam-tabletter av vennen, som fikk dette utskrevet få dager før Olsen ble funnet død. Dette stoffet ble funnet i levningene hans.

Aktor mener den våte dyna som ble funnet på badegolvet knytter den tiltalte dattera til drapet på faren. Hun fortalte et familiemedlem på et senere tidspunkt at hun måtte ha noe å tørke seg med. Foto: Politiet

Hun skal ha trodd han var god for 14 millioner. Etter at faren døde, fikk dattera kun utbetalt pliktdelsarven på en million kroner.

Forsvarer Olav Sylte skal holde sin prosedyre i morgen, og vil legge ned påstand om frifinnelse.

– Jeg får en utfordrende jobb, dette har vært gode prosedyrer.