– Vi har innhentet mye materiale som går på digitale spor, men det er ikke gjennomgått ennå.

Det sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NRK søndag ettermiddag.

Lørdag 23. mars ble fire personer funnet døde i bygda Torpo i Hallingdal. En 59 år gammel mann ble siktet for drap på kona og deres to barn.

Politiet mener mannen tok sitt eget liv i etterkant.

Skal gjennomgå tekniske funn og elektroniske spor

Før påske uttalte politiet at de jobber intenst med å kartlegge bevegelsene til alle involverte, og ikke minst den mistenkte gjerningsmannen, i timene før drapene.

Arbeidet har pågått gjennom påsken: Tekniske undersøkelser på åstedet samt taktisk etterforskning.

– Fremover nå er vi snart over i en fase hvor det er gjennomgang av det materialet som blir viktig. Vi har innhentet et stort materiale, et vidt spekter. Det er fremdeles vitneavhør som skal tas, og det er tekniske undersøkelser som ikke er sluttført, forteller Mathiassen.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Det innhentede materialet dreier seg om mobilaktivitet, digitale spor fra datamaskiner og bevegelser på bankkontoer, til film fra videokameraer på butikker og bensinstasjoner.

– Er arbeidet med å kartlegge ofrenes og den siktedes bevegelser i forkant av drapene, ferdig?

– Det er ikke ferdig, men vi er godt i gang – og begynner å danne oss et bilde av bevegelsene de siste dagene, svarer Mathiassen.

– Kan du si noe mer om det?

– Nei, jeg kan ikke gå i detalj. Men det handler om hva de har gjort og hvem de har hatt kontakt med.

– Hva med vitneavhørene. Er det kommet frem noe nytt?

– Vitneavhørene gir jo oss mye informasjon som er viktig videre i etterforskningen, men akkurat detaljer og hva vi har fått frem, det kan jeg ikke si noe om.

Vet ikke hvorfor de ikke våknet av skuddene

De tre ofrene ble skutt mens de sov. Skytevåpenet hadde ikke lyddemper. Før påske uttalte politiet at de ennå ikke visste hvorfor ofrene ikke våknet av skuddene.

– Kan politiet nå slå fast hvorfor?

– Vi stiller oss også det spørsmålet om hvorfor de ikke har våknet. Det er en del av etterforskningen både nå og fremover. Mer enn det har jeg ikke per nå, svarer politiadvokaten.

Rutinemessig er det tatt blodprøver av ofrene. Mathiassen sier at svarene ikke har kommet ennå, og at det nok vil ta tid før politiet får en tilbakemelding.

På spørsmål om politiet vet noe mer om motiv eller årsak til drapene, svarer Mathiassen:

– Vi gjør ikke det per nå, men vitneavhørene har gitt oss mye god informasjon.

Ingunn Slaatten (53), Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) som ble drept i Ål i Hallingdal før påske, bisettes fra Ål kirke tirsdag 9. april.

Bisettelsen finner sted klokken 13, ifølge dødsannonsen.