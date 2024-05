Færre vil ha bursdagene hjemme: – Kan bli et pengesluk

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks - Arrangerte bursdager utenfor hjemmet har blitt så populært at barn ikke vil gå i hjemmebursdager lenger.

- Foreldre betaler flere tusen kroner for arrangerte bursdagspakker, noe som kan skape økonomisk press.

- Psykologer og familieterapeuter advarer mot tapet av hjemmefeiringen, da det kan føre til «et pengesluk» og upersonlige feiringer.

- Noen foreldre går mot strømmen og arrangerer rimeligere alternativer, som bursdager på skøytebanen, akebakken, i skogen og på brannstasjonen.

- Det er også vanlig at kommuners bydelshus eller grendehus kan leies eller lånes ut til private feiringer.

- På bygda feirer de fleste hjemme, og barna virker som de trives med det. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg skjønner at mange foreldre velger bursdag på en annen arena enn hjemme fordi hverdagen er et maraton for de fleste, sier Connie Guldbrandsen.

Hun har kjøpt en bursdagspakke på en gård i Kristiansand til datteren sin. Dette fordi hjemmet deres totalrenoveres, og da blir det vanskelig å invitere 16 sjuåringer til fest.

– Det er kanskje blitt en forventning til å feire på slike steder, men jeg liker best bursdager hjemme, sier Gulbrandsen.

Mamma Connie Gulbrandsen ville aller helst holdt barnebursdagen hjemme, men i år ble det arrangert gårdsfeiring. Bak gleder barna seg over å ri. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Hvordan feirer du barnebursdager? Vi booker et lekeland Vi feirer gratis på skolen Hjemmebursdag er best Vis resultat

Hjemmebursdag er ut

Arrangerte bursdager utenfor hjemmet har blitt så populært at foreldre forteller at ungene ikke vil gå i hjemmebursdager lenger.

– Noen foreldre opplever at barna bekymrer seg for om færre vil komme om de arrangerer en «kjip hjemmebursdag». De frykter at det ikke er attraktivt nok og da blir det vanskelig å stå i mot presset.

Det sier Ingvild Rongved Lind, psykologspesialist ved Samtalen psykologsenter og familiekontor i Oslo.

Hun kjenner godt til problemstillingen om hvor bursdagene skal holdes fra år med veiledningssamtaler med foreldre.

– Problemet blir når foreldre presser økonomien langt for å få det til, kanskje utover evne og hva man egentlig har råd til. Det kan bli et pengesluk.

Har du gode tips til en gøy og gjerne rimelig bursdagsaktivitet? Kommenter nederst i saken.

Bursdagsfeiringen i stallen krever full fokus på dyrene. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Upersonlige feiringer

Det koster ofte flere tusen kroner å gi ansvaret over til proffene.

Vanlig pris ved ulike lekeland er mellom 200–300 kroner per barn for to timer med bursdag. Det inkluderer som oftest mat og bruk av lokalet.

Psykolog Hedvig Montgomery peker på at utviklingen mot lekeland og store feiringer gjerne blir den eneste mulige løsningen når mange barn skal være med. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen

– Pengemessig kan det løses ved at flere går sammen, men følelsen av at det er privat og «hjemme hos» blir jo borte, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.

Hun peker på at ofte er regelen i dag at alle barna skal inviteres, og da blir det trangt hjemme hos de aller fleste.

– Det er ikke nødvendigvis verken barna eller foreldrene som har presset frem denne utviklingen mot lekeland og store feiringer, men at det blir den eneste mulige løsningen når alle skal med, sier Montgomery.

Les også Familienes barnebursdag

Mye folk på lekeland

NRK har vært i kontakt med flere aktører som tilbyr bursdagspakker.

Skyland Trampolinepark er en av de store aktørene som arrangerer bursdagspakker over hele landet.

– Vi har mange bursdager i parkene våre hver dag, sier dalig leder Jørgen Pettersen i Skyland Trampolinepark.

Også Rush Trampolinepark tiltrekker seg mange familier som skal feire bursdag.

– Vi har opplevd økt interesse for bursdagsfeiringer hos oss siden 2022, og for foreldrene blir bursdagene en stressfri opplevelse, sier operativ leder, Christine Grieg-Lie ved Rush Trampolinepark i Trondheim.

Gårdsbursdager er i vinden og det merker Bursdagsgården i Kristiansand.

– Vi erfarer at tilbudet er så populært at vi dessverre til tider må avslå henvendelser, sier Hans Georg Sollie.

Den snille ponnien får flettet manen av ivrige jenter i bursdag. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Kan gå for rimeligere alternativ

Det finnes selvsagt foreldre som går mot strømmen, og arrangerer bursdager som ikke «koster skjorta».

Firebarnsmor og FAU-leder ved Lovisenlund skole i Kristiansand, Hanne Margrete Lameris er en av dem.

– Mine barn har blant annet vært i bursdag på skøytebanen, akebakken, i skogen og på brannstasjonen.

Hun mener at valget på arrangert- eller hjemme-bursdag ofte handler om hva foreldrene vil.

– Skolens gymsal og SFO-områder er også gratis tilgjengelig, så det finnes alternativer dersom plassen hjemme eller penger er et problem, sier Lameris.

Det er også vanlig at kommuners bydelshus eller grendehus kan leies eller lånes ut til private feiringer.

– Noen foreldre samler alle som har fødselsdag i samme måned til en felles bursdag og da blir en «kommersiell» feiring betraktelig rimeligere enn om en bærer kostnaden alene, sier FAU leder Steinar M. Anthonsen ved Tordenskjoldsgate skole.

Hjemme best på bygda

Birgithe Skjørve har en Instagram-konto der hun deler om hverdagslivet som trebarnsmor, på en gård like utenfor Mandal.

– Jeg så nettopp en reklame som reklamerte for en arrangert bursdag til 219 kroner per barn for en barnebursdag, og det er jo vilt dyrt, sier hun.

Birgithe Skrøvje familien bor like utenfor Mandal, på en gård. Hennes barn inviteres stadig i bursdag, men sjeldent til et lekeland. De fleste feiringene foregår hjemme hos barnet som har bursdag. Foto: Skjermdump

Skjørve forklarer at på bygda feirer de aller fleste hjemme, og barna virker som de trives med det.

– Kanskje hadde det hadde vært annerledes om vi bodde i byen og hadde alternativene lett tilgjengelig, sier hun.

Hun mener at barna får mer oppmerksomhet når de feirer hjemme.

– Jeg tror at når selskapet er i et land, så bryr ikke ungene seg så mye om hvem som har bursdag, bare at de er i bursdag på den plassen, sier Skjørve.

Hei!

Velkommen til dialog hos NRK. Siden du er pålogget andre NRK-tjenester så slipper du å logge inn på nytt her, men vi trenger ditt samtykke på våre brukervilkår for dialog på nett