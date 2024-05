Grønn Ungdom-leder: Jeg tok en overdose

– Det satte en skikkelig støkk i meg, sier Grønn Ungdom-leder Tobias Stokkeland til NRK.

25-åringen møter NRK i sola utenfor landsmøtehotellet til Miljøpartiet De Grønne på Fornebu. Han er i ferd med å sluttføre en tale han har gruet seg til å holde.

SPENT: Stokkeland er spent på hvordan talen blir mottatt. Foto: Roy Pettersen / Roy Pettersen

Lørdag formiddag skal Stokkeland på talerstolen og fortelle hva som skjedde da han og noen studievenner var på byen i Johannesburg i Sør-Afrika for noen år siden.

– Jeg tok en overdose av et stoff som jeg trodde var amfetamin, men som viste seg å være et sørafrikansk gatedop som er blitt beskrevet som «poor man’s cocaine». Det er skummelt å tenke på at vi tok noe vi ikke egentlig visste hva var, sier Stokkeland.

– Hvordan ser du på det i ettertid?

– Nei, det var jo dumt av oss. Vi trodde jo vi hadde kontroll, men det hadde vi jo ikke.

Panikk

Hendelsen han forteller om, skjedde tilbake i 2018, mens Stokkeland var 19 år gammel. Han gikk siste del av videregående i Eswatini (tidligere Swaziland). Under et ferieopphold i Johannesburg med en større gjeng studievenner gikk det galt.

– Vi var på byen og skulle prøve et rusmiddel, som jeg ikke merket noe særlig effekt av, til å begynne med. Jeg fortsatte å ta, mer enn de andre, og merket etter hvert at jeg har veldig høy puls og brystsmerter. Da vi kom hjem til venninna mi, så fikk jeg et ekstremt panikkanfall.

– Og det som i ettertid skremmer meg mest, er at ingen spurte om hjelp. Det handlet om at vi var redde for å bli tatt, redde for konsekvensene av det vi hadde gjort.

– Men helsepersonell har taushetsplikt. Det er jo ingen fare for at de vil varsle politiet?

– Nei, men det er dessverre altfor få som skjønner. Innstillingen når man tar et illegalt rusmiddel, er jo at man ikke skal fortelle det til noen.

Dette sier eksperten Ekspander/minimer faktaboks NRK har stilt noen spørsmål om saken til overlege Inger Margrete Hageberg ved Blå Kors-klinikken i Skien. Hva er en overdose? Overdose vil si at en person tar så mye rusmidler eller legemidler at hjernen ikke klarer å gjøre jobben sin, slik at personen kan få ulike påvirkninger som skader kroppen og hjernen. Bevisstheten påvirkes. Dersom det er overdose på aktiverende stoffer kan det føre til hjertebank, overoppheting og risiko for å få hjerte og hjerneslag. Dersom det er overdose på sløvende stoffer så kan en bli sløv, sovne, få lav hjertefrekvens og slutte å puste. I verste fall kan en dø av overdose. Slik du leser Stokkelands beretning, var det en overdose i medisinsk forstand han opplevde? Var han i fare? Han har sannsynlig fått i seg et stoff som virker aktiverende, det vi kaller sentralstimulerende. Symptomene han beskriver er en overaktivering av kroppens stressrespons, forenlig med overdose. Risikoen ved det er at en kan få hjerteinfarkt, høy kroppstemperatur, kramper og hjerneslag. Av og til er dette dødelig. Han beskriver mange av disse alvorlige symptomene på overdose. Han sier mange unge vegrer seg for å kontakte lege eller helsevesen av frykt for represalier. Men ville en lege kontakte politiet i en slik situasjon? Som lege er jobben å ivareta pasienter. Leger og helsepersonell har streng taushetsplikt. Denne er laget for å beskytte pasienter slik at de trygt skal kunne kontakte lege eller helsevesenet når de trenger det. Dette gjelder for personer over 16 år. Leger og annet helsepersonell kan som hovedregel ikke gi informasjon til andre, inklusive politiet, dersom pasienten ikke selv ønsker det. Lege ville ikke kontaktet politiet i en slik situasjon som han beskriver. Har du noen generelle råd til unge som eksperimenterer med dop? Hovedrådet vil være å unngå stoffer man ikke vet hva er. Nå finnes det syntetiske stoffer der selv små doser kan være dødelige. I Norge har vi hatt noen dødsfall der unge mennesker, som ikke bruker rusmidler regelmessig, dør av enkeltdose stoff. En har ingen kontroll på hva en putter i seg, det er som å spille russisk rulett.

Dersom en først skal eksperimentere så gjør det sammen med noen, ikke vær alene.

Han overdoserte på sentralstimulerende. GHB-overdoser skjer ofte på den måten. GHB har dempende virkning og fører til respirasjonsstans. Man «korker» og kjenner liten effekt og tar en kork til. Når effekten så slår inn så kan det bli for mye. Sånn sett er GBH ekstra farlig fordi den finnes det ikke motgift til.

Det kan også være farlig å kombinere ulike stoffer. Noen stoffer forsterker hverandre og noen «nuller» hverandre litt ut. Men de kan ha ulik virketid og plutselig kan en kjenne sterk effekt av et av stoffene. Har du et generelt råd? Pass på hverandre. Dersom en venn får i seg noe og blir «borte», så er det viktig å ringe 113 for å få rask hjelp. Helsepersonell kan gi råd til de som er med personen om hva de skal gjøre fram til helsepersonell kommer. Det kan berge liv.

Vil avkriminalisere

Tobias Stokkeland sier han vil stå fram av to grunner: Dels for å belyse hvor farlig det kan være å bruke rusmidler og hvor viktig det er å kontakte hjelp.

Vel så viktig er det for ham å gi ny fart til rusdebatten her hjemme. Han bestemte seg for å snakke offentlig om rusbruk før de andre ungdomspartilederne sto fram denne uken.

– Jeg var en sånn eksperimenterende ungdom. Og det holdt på å gå skikkelig galt fordi jeg var redd for å bli tatt. Jeg ønsker at vi skal slutte å straffe bruk av rusmidler og heller hjelpe de som trenger det.

VIL AVKRIMINALISERE: Tobias Stokkeland i Grønn Ungdom Foto: Roy Pettersen / Roy Pettersen

– Vil det ikke kunne bidra til å få unge inn på rett spor at politiet kobles inn?

– Hvis politiet mistenker rusbruk, kan de henvise til hjelp. Jeg synes ikke at det er et juridisk problem som må løses i rettssalen.

– Men at det er forbudt høyner vel terskelen for å prøve?

– Hvis det man er redd for, er å bli tatt, så er det eneste du trenger å gjøre, å ikke bli tatt. Å gjemme det eller å ikke være åpen om det. Det er et dårlig argument for å ikke bruke rusmidler, men et veldig sterkt argument for mange til å ikke kontakte hjelp.

– Men det du forteller om, skjedde jo i Sør-Afrika. Hva slags relevans har det for norsk rusdebatt?

– Det er jo samme ruspolitikk da. Og det samme kunne helt fint skjedd i Norge.

Dette svarer regjeringen Ekspander/minimer faktaboks Statssekretær Ellen Rønning-Arnsen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke tidfeste når regjeringens nye rusreform blir lagt fram. Men hun gjentar at det er uaktuelt å gå inn for avkriminalisering av narkotikabruk. – Narkotika er forbudt. Det er farlig på veldig mange måter. Det er en stor debatt som går i Europa nå, og den skal vi også følge tett fra norsk side. Men regjeringens standpunkt er at avkriminalisering ikke er noe alternativ i dag. – Hva vil du si til ungdommer som ikke tør å oppsøke hjelp, fordi de er redde for å havne i klammeri med politiet? – Ring legevakten eller 113. Helsepersonell er der for å hjelpe. Det er det som er jobben deres.

Har sluttet

Stokkeland sier han tidligere har prøvd hasj og røykte marihuana, men at han ikke har brukt ulovlige rusmidler etter at han vendte hjem fra studieoppholdet i Eswatini og Sør-Afrika i 2018.

Han sier han aldri har vært i kontakt med politiet eller helsevesenet knyttet til bruk av rusmidler.

– Hvor mange ganger har du brukt narkotika?

– Jeg brukte litt cannabis over en liten periode. Og så fant jeg ut at det reagerte jeg litt dårlig på. Utover det, fem-seks ganger i løpet av livet mitt.

– Hva slags stoff da?

– MDMA har jeg prøvd to ganger. Og sånn psykedelisk sopp har jeg prøvd to ganger. Og så har jeg prøvd dette stoffet her da. Én gang.

– Du viste fram en joint under ungdomspartilederdebatten i Arendal for noen år siden. Har du selv bidratt til å ufarliggjøre bruk av narkotika?

– Nei, når jeg viste fram den jointen, så forklarte jeg også at det kan være tilsatt farlige stoffer. Man vet ikke styrken på det som selges. Det illegale markedet gjør cannabis veldig mye farligere enn det trenger å være.

– Hvordan har erfaringen fra Johannesburg påvirket forholdet ditt til rusmidler?

– Jeg hadde jo ikke noe stort rusproblem eller noe sånt, men jeg fikk iallfall en forståelse av at rus kan være ganske farlig.