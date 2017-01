– Ville neppe ha seilt igjen uten kameratene

En ny redningsskøyte er stasjonert i Farsund.

Her endte RS Ægir etter at redningsmennene ble reddet av fartøyet i september i fjor. Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Den er av Skomværs-klassen og ganske lik Ægir. Om bord er styrmann Jan Adolfsen. Han har sin første arbeidsuke i Farsund etter ulykka med Ægir 29. september i fjor utenfor Lista.

– Det er godt å være tilbake i Farsund. Her har jeg vært siden 1998 og det er nesten som å komme hjem igjen, forteller sjømannen.

Han har med seg to arbeidskolleger om bord på Oscar Tybring. De trives han godt med, men han ser fram til den dagen de to andre mannskapene fra Ægir mønstrer på i Farsund. De er fortsatt borte etter ulykka.

– Jeg håper det går greit med dem og at de er raskt tilbake. Vi har jobbet sammen i mange år og vi har en spesiell kjemi. Hadde én av dem omkommet, hadde jeg neppe seilet mer, sier Adolfsen til NRK.

Da Ægir gikk rundt to ganger under en redningsaksjon, var han om bord med skipper Thor Hugo Johansen og maskinist Csabo Lango. Nå gleder Adolfsen seg til at de er tilbake på hans skift.

Redningsskøyte Oscar Tybring er nå stasjonert i Farsund. Foto: Lars Eie / NRK

Norges Bermuda-triangel

Ægir er ikke lenger i bruk på grunn av skadene.

Da mannskapet var ute på redningsaksjonen i september hadde en mann falt i sjøen. Da var det ikke forhold til å gå ute på dekk, sier sjømannen som ikke har tenkt å mønstre av med det første.

Adolfsen sier det er spesielt vær utenfor Lista.

– Værforholdene er spesielle på grunn av strøm fra Østersjøen som passerer Sørlandskysten og strøm fra vest, så spiller vind og flo og fjære inn. De kaller faktisk Listafjorden for Norges Bermuda-triangel, sier Adolfsen.

Bermuda-triangelet som ligger i Atlanterhavet, er beryktet for mange skipsforlis.

– Da bølgene tok oss, havnet jeg på den andre siden av båten i en haug med skipper og maskinisten. Men vi var fattet og rolig, sier styrmannen.

Han tror ikke ulykka har preget han, men han erkjenner at mannskapene må være mer forsiktige ved høye bølger utenfor Lista.

