– Hun kunne ikke dø enda. Hun hadde flere hun måtte ta med seg i døden, og det var minst tre hun skulle ta livet av, forteller undercoveragenten «Anna Andersen» i retten.

Samtalen finner sted i mai 2016, like etter at tiltalte har født sitt sjuende barn, som er i beredskapshjem. Tiltalte skal ha vært sliten og lei. Ifølge agenten var det den siste barnefaren og to barnevernsansatte hun ville ta livet av.

– Så lo hun, og sa det var langt mellom ord og handling, forteller agenten som vitner via en skjerm på et hemmelig sted.

Tiltalte er plassert slik at hun ikke får se den hun trodde var en god venninne gjennom mer enn tre år.

Undercoveragenten vitner via en skjerm som tiltalte ikke får se. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Dette er et drøyt år før 43-åringen ble pågrepet og siktet for å ha tatt livet av sin egen far i 2002 og sin ekssamboer i 2014.

Tidligere har det kommet frem at barnevernsansatte har blitt drapstruet av kvinnen. Den siste barnefaren har vitnet i retten, og fortalt at han er livredd hun skal slippe ut.

Selv nekter hun straffskyld, og hun vil heller ikke forklare seg.

Ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen ble funnet død etter en overdose sovepiller. Han lå med ansiktet rett ned i puta, og politiet mener 43-åringen kvalte han etter å ha dopet han ned. Foto: Politiet

Foreslo hard sex under drapet

I timevis har retten hørt de hemmelige opptakene der 43-åringen gir «Anna» hjelp i forhold til den plagsomme fiktive ekskjæresten «Calle». Tiltalte gir detaljert innføring i hvordan «Anna» skal drepe han på en båttur.

– Hun sier jeg skal lage en vanlig frokost, og legge pillene på en serviett. Hun lener seg mot meg og begynner og hviske: – Jeg har vært oppi det selv, forteller agenten.

«Anna» sier hun vil være sikker på at «Calle» sovner av pillene hun gir han. Tiltalte foreslår da at de kan bade i sjøen like etter at mannen har tatt vitaminkapselen. Så kan hun ha sex med han for å sjekke hvordan pillene påvirker han:

– Hvis du da går ned og sier du vil ha litt hard sex så merker du åssen han er uti vannet, sier tiltalte i opptaket.

– Sørg for å ha en jævla høy promille selv

– Ingen kan bevise noen ting. Bare sørg for å ha en jævla høy promille selv. Og rett etterpå. Og det kan måles av politiet.

– Hvis noen har hørt eller sett noe så må du bare være helt rolig, det er vanskelig, men det går, sier tiltalte.

Sjubarnsmora sier flere ganger i opptakene at hun bærer på hemmeligheter hun kun har fortalt til en kriminell venn.

– Min bestemor sa til meg «å snakke er sølv, å tie er gull.»

Det var slike vitaminpiller tiltalte viste undercoveragenten. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Verdens beste venn

Undercoveragenten sier til slutt i sitt vitnemål at hun gjerne vil få frem at de har hatt det fint sammen. Tiltalte kan bare høre stemmen til det hun trodde var en nær venn gjennom flere år.

– Hun skrev til meg at jeg var verdens beste venn, engel, det er ikke mange som deg. Vi lo mye sammen, og det er viktig å understreke at vi hadde det bra.