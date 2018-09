Politiagent hadde kontakt med drapstiltalt i Kristiansand i tre år

Det skriver Fædrelandsvennen.

Som NRK tidligere har omtalt brukte politiet en undercover-agent for å avsløre kvinna, som er tiltalt for to drap på både ekskjæresten sin og sin egen far.

Under rettssaken i november vil politiagenten trolig forklare seg anonymt, sannsynligvis ved å sitte i en rettssal et annet sted i landet og avgi forklaring over video, opplyser statsadvokat Leif Aleksandersen til avisa.

Møtte tiltalte minst 50 ganger

Politikvinnen skal ha møtt tiltalte fysisk minst 50 ganger, første gang i desember 2014, altså åtte måneder etter at tiltaltes ekskjæreste ble funnet død på First Hotel i Kristiansand.

Sjubarnsmoren er tiltalt for å ha kvalt ekskjæresten, trolig med en pute, etter å ha gitt ham en dødelig mengde tabletter av typen Stilnoct. Påtalemyndigheten mener også at hun tok livet av faren sin i 2002.

Har 150 timer med undercover-opptak

Politiagenten og tiltalte møtte hverandre i Kristiansand og andre deler av landet. De hadde også en rekke samtaler på telefon og via Facebook. Ifølge Fædrelandsvennen finnes det 150 timer med opptak knyttet til undercover-etterforskningen politiagenten gjorde.

Den siste kontakten mellom 43-åringen og politiagenten var i august i fjor, ifølge avisa. Noen uker senere ble kvinnen pågrepet. Hennes forsvarer, advokat Olav Sylte, ønsker ikke å kommentere de nye opplysningene.

Politikvinnen er en av påtalemyndighetens 70 vitner som skal forklare seg under den to måneder lange rettssaken. Det er ukjent hvor mange vitner forsvareren vil føre for retten.

Nekter straffskyld

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden hun ble pågrepet og nekter straffskyld for drapene. Det er ennå uvisst om hun vil forklare seg under rettssaken. Sjubarnsmoren er ikke tidligere straffedømt.

– Riksadvokat er enig i at det ikke er bevis for giftdrap. Riksadvokat mener dessuten at ikke er bevis for overlagt drap slik politi og statsadvokat har ment. Klient bestrider noen rolle i begge dødsfall. Ser frem til full belysning i rettssak, skriver forsvarer Olav Sylte i en SMS til NRK.