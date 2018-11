– Hun truet med å drepe meg og sende torpedoer etter meg. Det var sjokkerende å høre da, men etter hvert ble det mange slike trusler, sier en av mennene som vitnet i Kristiansand tingrett torsdag.

Han forteller om sitt forhold til kvinnen som er tiltalt for å ha tatt livet av ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen i 2014, sin egen far i 2002 og for å ha dopet ned en ekskjæreste.

Kvinnen nekter straffskyld og har ikke ønsket å forklare seg for retten.

Aktor la torsdag fram et notat som er beslaglagt hjemme hos den tiltalte kvinnen.

Dette har kristiansandsmannen ikke sett tidligere. Der står navnet hans med flere kors rundt. Hun har skrevet «død» og «hjertet svikter».

Mannen forteller at det er hjerteproblemer i familien.

– Jeg håper ikke hun slipper ut. Da er jeg redd for mitt liv.

Øystein Hagel Pedersen ble funnet død på First Hotel lørdag 6. april 2014. Foto: Politiet

– Hun skulle lage kjøttdeig av meg

En annen barnefar forteller:

– Hun har truet med å drepe. Hun sa foran barna at hun skulle lage kjøttdeig av meg. Jeg vurderte om jeg måtte skaffe meg beskyttelse.

Mannen forteller at han var på en hyttetur da han fikk telefon fra tiltalte som han har barn med.

– Hun sa med lav og truende stemme at om 48 timer lever du ikke lenger. Jeg fikk beskjed om at det var folk som observerte meg der jeg var.

– Han var livredd henne

Avdøde Øystein Hagel Pedersen hadde to sønner med tiltalte.

Kameraten som vitnet i retten, fortalte at Pedersen var livredd kvinnen:

– Om nettene ringte han meg og gråt. To ganger måtte jeg komme og roe ham ned. Han ble truet på livet. Hun ramponerte bilene hans.

Kameraten hevder tiltalte var ekstremt manipulerende. Han og andre venner forsøkte å få Hagel Pedersen bort fra henne.

– Han fortalte meg at hun hadde sagt at hun tok livet av sin far. Hun hadde tatt et elektrisk strykejern, og lagt det oppi badekaret.

– Hun hadde sagt det i fullt alvor. Han var livredd henne.

– Jeg advarte ham

Vennen sier at Hagel Pedersen likevel var svak for tiltalte.

Han mener tiltalte visste hvilke knapper hun skulle trykke på. Lørdagen Hagel Pedersen døde på hotellet, fortalte han kameraten at han håpet hun ville bli med han opp på rommet.

– Jeg advarte ham, og sa at han ikke burde gjøre det. Tidlig på kvelden, så jeg at Øystein hadde ringt. Jeg tok ikke telefonen.

Kameraten tar en pause:

– Det har jeg angret mange ganger på. Dagen etter ringte de fra hotellet og fortalte det forferdelige, sier kameraten.

Ekskona til Øystein Hagel Pedersen sendte en advarsel til politiet ett år før han ble funnet død. Brevet kom aldri frem på grunn av feil adresse. Foto: skjermdump