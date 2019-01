Hjalp undercoveragent med drapsplaner: – Jeg ser uskyldig ut, men jeg er ikke det

– Jeg ser uskyldig ut, men jeg er ikke det. Hvis noen gjør meg noe vondt, kan jeg være i stand til hva som helst, sier 43-åringen i et av de hemmelige opptakene med undercoveragenten «Anna Andersen».

I dag spilles opptakene for Kristiansand tingrett, og agenten vitner via en skjerm. I tre år infiltrerte «Anna» livet til den drapstiltalte kvinnen.

Agenten lurte tiltalte til å tro at hun hadde en plagsom ekskjæreste, «Calle», som terroristerte henne. I opptakene hører retten hvordan de to får et stadig mer fortrolig forhold.

– Hva skal jeg gjøre med han idioten a, sier «Anna».

– Drepe han, svarer tiltalte.

– Hun spurte om jeg var kald nok til å gjennomføre

43-åringen er tiltalt for å ha tatt livet av sin egen far i 2002 og sin ekssamboer i 2014. Politiet mener hun dopet ned faren, og deretter druknet han i badekaret. Ekssamboeren skal hun først ha dopet ned med sovepiller, og deretter kvalt med ei pute. Hun er også tiltalt for å ha dopet ned en annen ekskjæreste tre ganger.

43-åringen er tiltalt for to drap og tre neddopinger av en ekskjæreste. Øystein Hagel Pedersen ble funnet på et hotellrom med hodet ned i puta, og med en dose sovemedisin som tilsvarer mellom 15 og 40 piller. Foto: Politiet

Etter hvert gir tiltalte «Anna» innføring i hvordan hun kan ta livet av «Calle» ved å dope han ned. Tiltalte tar henne med i en helsekostbutikk, og viser hvilke kapsler som egner seg til å bytte ut innholdet.

– Du må gjøre det på en spesiell måte, jeg skal vise deg, sier tiltalte. Hvis du tar fem da er det...Tornerose.

«Anna» sier hun frykter å bli sittende i fengsel. Tiltalte svarer:

– Det her er så genialt enkelt. Det finnes ingen måter å finne ut av det på.

Det var slike vitaminpiller tiltalte viste undercoveragenten. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Sjubarnsmora foreslår at den neddopa eksen kan kastes over bord når de er på båttur.

– Du må tenke på alt, du må ikke gjøre noen feil, du må ikke bli tatt for noe, sier tiltalte i opptaket.

Tiltalte sa det var viktig at «Anna» laget seg en plan, forteller agenten:

– Hun spurte om jeg var kald nok til å gjennomføre det. Hun sa jeg ikke måtte si noe til noen om problemene jeg hadde med «Calle», og at hun selv bare betrodde seg til en person.

Den tiltalte sjubarnsmora får ikke se undercoveragenten «Anna Andersen» når hun vitner via en skjerm i retten. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ønsket den siste barnefaren død

Far til kvinnens yngste barn har tidligere vitna i retten, og er også til stede i dag. I ett av opptakene sier tiltalte at hun ønsker han død:

– Jeg hadde blitt så jækla glad. Det hadde vært lykken på jord.

Hun er på dette tidspunktet gravid med barnet hans.

Kvinnens forsvarer Olav Sylte har tidligere kjempet hardt for å få deler av politiagentens opptak fjernet som bevis, men uten å lykkes.

Tiltalte har hele tiden nektet å forklare seg, og vil heller ikke si noe i retten. Hun nekter straffskyld.

– Jeg vet at jeg kan være beintøff og kald, sier tiltalte i et av opptakene.