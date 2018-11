– Hun var livsfarlig, vi fikk beskjed om å beskytte hverandre

Kvinnen i tjueårene er svært nervøs i vitneboksen, og gråter. Aktor spør om det er på grunn av tiltalte hun er nervøs.

– Ja.

Tidligere på dagen har hennes storesøster vitnet. Hun fortalte at hun som 13-åring overhørte at faren og hans venninne planla å ta livet av tiltaltes far, Øyvind Terje Olsen, kort tid før han døde i 2002.

Faren deres blir beskrevet som tiltaltes bestevenn og hjelper gjennom svært mange år. Like før han døde i 2016, kalte han til seg sine nærmeste, forteller dattera:

– Vi måtte passe oss, vi måtte være forsiktige. Hun var livsfarlig, og han sa hun kom til å legge skylda på han. Vi fikk beskjed om å beskytte hverandre, og ta omveier om vi traff henne på gata.

Faren skal også ha bedt dattera om å ødelegge en båndopptaker og et lydbånd han hadde hjemme i en kommode.

Øyvind Terje Olsen ble funnet i sitt eget badekar i 2002. Ifølge vitnene, planla hans datter og hennes kamerat å ta livet av han med tabletter. Deretter skulle han legges i badekaret, så det skulle se ut som en drukningsulykke. Foto: Privat

Skal ha fortalt om drap

Kvinnen forteller om en sommerdag i 2011, hun var selv seksten år. Hun og faren hadde tatt bussen, og gikk over veien da faren plutselig kom med en dramatisk uttalelse:

– Han fortalte at han hadde blitt tilbudt å være med på å ta livet av faren til NN (tiltalte). Han skulle få en del av arven som takk. Han sa han ble med tiltalte hjem til faren, men at han feiga ut.

– De skulle dope han ned, og drukne han i badekaret så det så ut som en ulykke. Pappa sa hun ringte ham dagen etter og sa at nå var han død.

– Jeg gjorde alt for han, for jeg var redd

Aktor lurer på om hun har tenkt på hvorfor faren har sagt dette til henne.

– For å ha meg rundt lillefingeren. Jeg gjorde alt for han - for jeg var redd. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte holde kjeft, og hvis jeg ikke gjorde det, skulle de gjøre det samme med meg, sier kvinnen og gråter.

Også den eldre søstera fortalte i retten at faren truet henne til å holde tett i årene etter at hun overhørte samtalene på Egon.

Her på restaurant Egon i Kristiansand overhørte en da 13 år gammel jente at faren og tiltalte planla å ta livet av hennes far. Det fortalte den nå 30 år gamle kvinnen i retten. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Hun skulle ta han på grunn av pengene

Mor til kvinnene vitner også i retten. Hun forteller at hennes avdøde eksmann også fortalte henne at tiltalte planla å drepe sin far:

– Min mann sa hun hadde spurt han om hjelp til hvordan hun kunne ta livet av sin far. Han var alkoholiker, og de skulle gjøre det med tabetter. Faren hennes badet hver kveld. Hun skulle ta han på grunn av pengene.

Til slutt vitner den siste kjæresten til den avdøde mannen i retten. Hun sier han alltid forsvarte tiltalte. Men to dager før han døde i mai 2016, snudde han helt om:

– Vi måtte passe oss for NN (tiltalte), for hun var livsfarlig. Han sa «hun kommer til å gi skylda på meg», og så begynte han å grine.

Kvinnen forteller at hun i ettertid skjønte at han snakket om dødsfallet til Øystein Hagel Pedersen, ekssamboeren til sjubarnsmoren. Hun er også tiltalt for å ha tatt livet av han i 2014, og for å ha dopa ned en ekskjæreste tre ganger.

Kvinnen nekter straffskyld.

– Hun mener hun utsettes for en masse falske beskyldninger, sier hennes forsvarer Olav Sylte.