I mer enn 30 år har artister og joikere samlet seg i Kautokeino, for å konkurrere under Sámi Grand Prix.

På påskeaften i år får hele landet ta del i musikkfesten, og stemme frem den beste joiken og låta.

Sendingen ledes av Alexandra Rotan og Fred Buljo fra gruppa Keiino, på NRK 1 kl. 19.50.

– Jeg forventer en folkefest uten like, det blir tidenes kveld. Dette må alle få med seg, sier Alexandra.

– Det er gode finalister i år, jeg håper at jeg finner en ny SGP-favoritt, sier Fred.

Programlederne for kvelden, Fred Buljo og Alexandra Rotan. Foto: Edmund Grønmo / NRK

Denne spesielle konkurransen ligner veldig på Melodi Grand Prix, men har to klasser:

Sangfinalistene

Med instrumentering. I alfabetisk rekkefølge:

Aili

Elin Kåven

Ingá-Máret Gaup-Juuso

Mirja Palo

Natalie Carrion

SOÁ

Kun vokal, uten instrumentering. I alfabetisk rekkefølge:

Inger Marie Nilut

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Johan Anders Bær

Jörgen Stenberg

Máhtte Ánte J Sara

Sara Elvira Kuhmunen

Aili – «Bajimusas» (Rooftop) Tekst/teaksta + melodi/šuokŋa: Aili Kathrine Wergeland Teigmo, Ilja Eriksson

Hør «Bajimusas» (Rooftop).

Aili Teigmo fra Kárášjohka i Finnmark har i flere år gitt ut musikk, både som artist og låtskriver.

Hun har over 6,1 millioner visninger YouTube, de fleste på sin coverversjon av låta «Faded» av Alan Walker.

På SGP-scenen skal Aili vise en ny og mer ekte side av seg selv; hun skal synge på samisk. Hun sier at musikk høres enda vakrere, mykere og mer sårbart ut på samisk, enn på engelsk.

Teksten til låta «Bajimusas», på norsk «på toppen», skrev hun fordi opplevde at noen som sto henne nær såret henne og fikk henne til å tvile på seg selv.

Sangen handler om å komme seg ut av en situasjon som har holdt deg nede.

Elin & The Woods – «Dát vuovdi» Tekst/teaksta: Elin Kåven Melodi/šuokŋa: Elin Kåven, Robin Lynch

Hør «Dát vuovdi».

Elin & The Woods husker vi fra MGP-scenen i 2017 og 2020. Hvem kan vel glemme reinsdyrsgeviret til Elin?

Elin Kåven og Robin Lynch har begge en fascinasjon for naturen og urmennesket. Dette temaet dukker opp i det meste av musikken de lager sammen.

Det var Robins forslag å ha med natur i bandnavnet. Veldig ofte da de jobbet sammen i starten, så måtte Elin ut i skogen for å finne svar på ting hun grublet på.

Ikke overraskende, men vi skal inn i skogen denne gangen også.

«Dát vuovdi», på norsk «denne skogen», handler om alt det som lever blant trærne, også de tingene vi kanskje ikke legger merke til. Mystisk!

Ingá-Máret Gaup-Juuso – «Dovdameahttumii» Tekst/teaksta + melodi/šuokŋa: Ylva Persson, Linda Persson, Paul Dubrovsky, Ingá-Máret Gaup-Juuso

Hør «Dovdameahttumii».

Ingá-Máret Gaup-Juuso er en tradisjonell joiker, med røtter fra Kautokeino i Norge og Enontekiö i Finland.

I 2015 deltok hun i joikedelen av konkurransen, og joiket søstera si til en andreplass.

Ingá-Máret sier at joik er kjærlighet og at samer er veldig romantiske på den måten. Når hun selv joiker barna sine, så joiker hun kjærlighetsfølelsen hun har for dem.

Derfor er det naturlig for Ingá-Máret å også joike på sangen hun deltar med i år.

«Dovdameahttumii» handler om at man aldri hvilken vei livet tar, eller hvilke muligheter som kan dukke opp på veien.

Mirja Palo – «Hilla» Tekst/teaksta + melodi/šuokŋa: Mirja Palo

Hør «Hilla».

Mirja Palo (36) er fra Arvidsjaur i Sverige. Dette er første gang hun entrer SGP-scenen.

Siden samisk ikke er hennes førstespråk, men noe hun har lært seg som voksen, er dette i bakhodet for hennes opptreden.

Mirja ønsker å være et godt forbilde for barna sine, men også for andre. Hun håper å kunne inspirere folk til å lære seg samisk, eller å ta tilbake språket.

«Hilla «betyr «glo» på norsk, som for Mirja er en kjærlighetsmetafor, til mennesker, naturen og stedene som er dyrebare for oss.

Natalie Carrion – «Daelviejïjje» Tekst/teaksta + melodi/šuokŋa: Natalie Carrion

Hør «Daelviejïjje».

Natalie Carrion kommer fra Umeå i Sverige. Hun har etter hvert blitt et kjent navn for samiske musikkelskere.

For henne er det stort å være med på Sámi Grand Prix, da hun ikke har hatt det samiske språket med seg gjennom hele livet.

Det stopper henne ikke i å synge på samisk, og håper hun vise hva som er mulig hvis man bare våger.

I fjor mistet Natalie faren sin, og det siste året har bestått av sorg og savn. Dette kommer frem i låta, som betyr vinternatt på norsk.

Den handler om de fantastiske minnene man har med en person, som man aldri vil glemme.

Soá – «Áiggi mielde» Tekst/teaksta + melodi/šuokŋa: Ellinor Skartland, Andreas Gundersen

Hør «Áiggi mielde».

Ordet soa kommer fra portugisisk og betyr «klinger» eller lyder. Bandet består av Ellinor Skartland fra Tana, David Cariano fra Oslo/Portugal og Andreas Gundersen Timme fra Tana.

Dette er en helt ny gruppe, og har faktisk kun møttes en håndfull ganger fysisk. Vi blir alle vitne til bandets store ilddåp, når de for første gang spiller offentlig sammen på SGP-scenen.

Ellinor sier at med låta de fremførere handler om at man blir sterkere og klokere, hvis man tar tida til hjelp.

De håper at låta skal gi folk kraft og glede, og at folk får lyst til å danse til den. Det skal de selv gjøre påskeaften!

Inger Marie Nilut – «Ovl' Ovl' Ovlla» Melodi/bidjan + tekst/dajahusat: Inger Marie Nilut

Hør «Ovl' Ovl' Ovlla».

Inger Marie Nilut fra Kautokeino har nesten et moderlig forhold til Sámi Grand Prix.

Hun var en del av en ungdomsgjeng som lobbyerte for å få en lokal musikkscene hvor de kunne opptre med nye sanger.

Det var en selvfølge at hun deltok i det aller første SGP da det ble arrangert, og den gang havnet hun på andreplass sammen med Leif Isak Eide.

Til sammen har hun deltatt åtte ganger, og vunnet to ganger.

For Inger Marie er det viktig at man hører hvilken slekt joiken kommer fra, og hører ofte på eldre folks joiker når hun lager nye.

Det har også vært viktig når hun har laget denne joiken til sin bror, Ole Máhtte.

Áilloš – «John Mathias Gaup» Melodi/bidjan + tekst/dajahusat: Iŋgor Ántte Áilu Gaup/Áilloš

Hør «John Mathias Gaup».

Iŋgor Ántte Áilu Gaup, eller Áilloš, fra Guovdageaidnu, holder rekorden for den som har deltatt flest ganger i Sámi Grand Prix – 15 ganger! To ganger har han stilt i begge klasser.

Han er en sentral person i samisk musikkhistorie, og har vært aktiv med joik og musikk siden 70-tallet.

Áilloš er fast skuespiller hos Beaivváš Sámi Našunálateáhter, men har også hatt roller på skjermen. Kanskje du husker han fra filmen Veiviseren?

I år joiker han sitt eldste barnebarn, og vi skal gjennom joiken få høre at John Mathias er rask og lett til beins.

Johan Anders Bær – «Per Heimly» Melodi/bidjan + tekst/dajahusat: Johan Anders Bær

Hør «Per Heimly».

Johan Anders Bær er fra Kárášjohka og Magerøya i Norge, og har røttene godt plantet i den tradisjonelle joiken. Samtidig har han tatt joiken til moderne former, med instrumenter.

Han deltok allerede i SGP i 1997 under joikekonkurransen, senere vant han med joiken til «Skomáhkár Ánde» i 2015.

I år joiker han fotograf Per Heimly. Johan Anders og Per forteller at joiken ble til på en pub, da Per spurte om ikke Johan Anders kunne lage en joik til ham.

Johan Anders ønsker at Per skal få føle æren av å ha sin egen joik, fordi joiken er noe som blir igjen etter at man selv blir borte.

Jörgen Stenberg – «Skilkedh» Melodi/bidjan + tekst/dajahusat: Jörgen Stenberg

Hør «Skilkedh».

Jörgen Stenberg er en umesamisk joiker fra Malå (Máláge) i Sverige. I 1995 var han med for første gang på SGP, som den første fra sørsamisk område. Senere vant han i 2014 med joiken «Nejla».

Joiken han stiller med i år, handler om angsten og sorgen han føler på som reindriftsutøver, i et område med åtte vindkraftparker, 15 gamle og to nye gruver.

Jörgen føler på mye uro, frustrasjon og sinne knyttet til dette. Vi skal få lov til å komme veldig nær hans situasjon, for denne joiken handler om hans følelser om egen fortid, nåtid og fremtid.

Han håper at seerne også vil føle på uroen, frustrasjonen og raseriet han bærer på.

Máhtte Ánte J Sara – «Sildda áldu» Melodi/bidjan + tekst/dajahusat: Máhtte Ánte J Sara

Hør «Sildda áldu».

Máhtte Ánte J. Sara kommer fra Kautokeino.

Han deltar for tredje gang i joikekonkurransen. Da han joiket kona si, Karen Marianne, i fjor stakk han av med seieren.

Til vanlig jobber Máhtte Ánte som reindriftsutøver, og har sommerbeite på øya Silda i Loppa kommune på Finnmarkskysten.

Derfor er det kanskje ikke rart at han i år stiller med joiken som hyller Silda-simla.

Joiken kom til ham da han var alene ved flokken. Det var helt stille ute i naturen, og Máhtte Ánte satt med en helt spesiell følelse.

Sara-Elvira Kuhmunen – «Čuvggodit» Melodi/bidjan + tekst/dajahusat: Sara Elvira Kuhmunen

Hør «Čuvggodit».

Sara Elvira Kuhmunen er fra Jokkmokk i Sverige. Hun er aktiv i ungdomsorganisasjonen Sáminuorra, hvor hun i fjor ble valgt som leder.

Hun brenner for samenes rettigheter som urfolk, og retten til land og vann. Hun ønsker at den svenske staten endrer sitt syn på samer som urfolk.

Denne unge joikeren har joiket offentlig ved flere anledninger, blant annet under klimastreiken «Fridays for future» i Stockholm foran 60.000 mennesker.

Joiken «Čuvggodit» handler om å komme ut av mørket og inn i lyset. Den perfekte joiken nå som våren er i anmarsj?

