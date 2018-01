Kommunestyret i Evenes i Nordland har bedt administrasjonen i kommunen om å utrede om alle kommunale institusjoner skal ha samiske navn i tillegg til de norske.

Dette ble gjort i forbindelse med at kommunestyret vedtok nytt navn på nåværende Liland skole. Den nye navnet skal være Evenes skole.

– Det vil si at Evenes skole skal også ha samisk navn , sier ordfører Svein Erik Kristiansen, i Evenes.

Positiv til samisk navn

Leder i Hinnøy og omegn sameforening (NSR), Runar Myrnes Balto, er glad for at Evenes skole skal få et samisk navn.

Leder i Hinnøy og omegn sameforening (NSR), Runar Myrnes Balto. Foto: Mathis Eira / NRK

– Det er veldig positivt. Evenes hører til et samisk område der det bor mange samer. Dette er en skole jeg selv har gått på. Jeg er veldig glad for at kommunestyret ønsker samisk navn på skolen, sier Runar Myrnes Balto.

Håper at utredningen er klar i løpet av året

Evenesordføreren regner med at utredningen vil være ferdig i løpet 2018 og bli lagt fram for kommunestyret.

– Vi har bedt om en utredning om alle kommunale institusjoner skal ha samiske navn, sier Svein Erik Kristiansen.

Lederen i sameforeningen, Runar Myrnes Balto, håper at kommunen bestemmer seg for at alle kommunale institusjoner skal ha samiske navn.

– Det er noe jeg støtter helhjertet. For oss som hører til det samiske miljøet i kommunen og som bor her, så vil det være et positivt signal fra kommunen om de bestemmer seg for å gi samiske navn på kommunale institusjoner, sier Balto.