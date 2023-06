– Jeg anbefaler å skyte alle bjørnene i nærheten av oss, det finnes ingen annen løsning, sier reineieren.

Reinkalvinga ble et mareritt for Lemet Aslat Eira i Karasjok.

AVFØRING: Reineier Lemet Aslat Eira har funnet bjørneavføring i flokkens beiteområder. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Han forteller at han finner bjørneavføring nesten daglig hos reinflokken.

– Vi ser bjørn oftere enn før. Det virker som politikken går ut på å øke bjørnebestanden i området. Det er veldig frustrerende, sier han.

KADAVRE: Eira har funnet flere kadavre som han har levert til SNO, men tror at bjørnen har tatt flere kalver. Foto: Lemet Aslat Eira / PRivat

Så langt i år har han levert 26 kadavre til Statens naturoppsyn (SNO). Åtte av disse er dokumentert drepte av bjørn.

– Jeg vet ikke hvor mange rein den må drepe før vi får lov til å skyte den, sier Eira.

Får ikke skyte bjørnen

Lemet Aslat har søkt om tillatelse, men får ikke skyte bjørnen ved flokken hans.

Statsforvalteren forteller at de avslo søknaden da videomaterialet viste at det var en binne med unger ved flokken.

Reineier Lemet Aslat Eira i Karasjok overvåker reinflokken sin døgnet rundt, og har filmet bjørn ved reinflokken gjennom kikkerten. I denne saken henviser Statsforvalteren til annet videomateriale.

– Ved en eventuell fellingstillatelse kan vi risikere å skyte binna eller en av ungene. Vi vil kunne vurdere saken på nytt om det skulle vise seg at det også er en enslig bjørn i området, svarer direktør for miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Lisa Bjørnsdatter Helgason.

TILBUDT AKUTTE MIDLER: Direktør for miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark forteller at de har tilbudt akutte midler da de ikke kan gi fellingstillatelse i saken. Foto: Lars Åke Andersen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren har tilbudt Lemet Aslat akutte midler slik at han skal kunne passe mer på flokken.

Reineieren forteller at 28 000 kroner ikke var nok, og at han opplever at staten prøver å presse reindrifta ut av området.

– Det er skremmende, dette er rett og slett undertrykkelse, mener Eira.

Statsforvalteren svarer at de ikke kan utbetale mer da det er rovviltnemnda som har fastsatt satsene for tiltaket.

Trekker seg fra rovviltverv

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) vedtok under sitt landsmøte denne helgen at de ikke lenger aksepterer statens rovviltforvaltning.

IKKE TIL Å LEVE MED: Leder i NRL Inge Even Danielsen forteller at de vil holde seg unna inntil de oppnår en rovviltforvaltning som reindrifta kan leve med. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nå oppfordrer de alle reineiere knyttet til statens rovdyrforvaltning om å trekke seg fra sine verv umiddelbart.

– Nå har vi jobbet og stanget hodet i veggen i 20–25 år uten å komme av flekken, og ting har på mange måter bare blitt verre og verre. Vi har nådd et tapsnivå som ikke kan aksepteres på noen måte, sier leder i NRL, Inge Even Danielsen.

– Beklagelig

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at belastningen på både reindrifta og annen beitenæring skal være lavest mulig, men at det i enkelte tilfeller kan være krevende.

REDUSERE BESTANDSMÅL: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide opplyser om at regjeringen har bedt Miljødirektoratet om å utrede konsekvensene av et redusert bestandsmål. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Han synes det er beklagelig dersom reindrifta ikke lenger ønsker å bidra med sin kunnskap, og vil ta et initiativ til et møte med NRL rundt dette.

– Jeg forstår at reineierne opplever situasjonen som krevende når de opplever tap, og terskelen for å tillate skadefelling skal derfor være lav i beiteprioriterte områder. Gis det tillatelse til skadefelling, er jeg innstilt på at Statens naturoppsyn kan bistå i fellingen om det lokale fellingslaget ønsker det, sier Eide.

Regjeringen har bedt Miljødirektoratet om å se på konsekvensene av å redusere Stortingets mål om antall bjørn. De vil motta utredningen i september, ifølge Barth Eide.

Skal doble antallet bjørn

Stortingets mål er å øke bjørnebestanden i regionen Troms og Finnmark fra tre familiegrupper av bjørn til seks.

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Susanne Kristin Hanssen, forteller at de vurderer alternative tiltak i hver enkelt situasjon slik at bestanden fortsatt skal øke og for å forhindre skade.

TILTAK: Seniorrådgiver i Miljødirektoratet forteller at det vil vurderes alternative tiltak til skadefelling som for eksempel å skremme bjørnen bort fra området. Foto: NRK

– Vi har hatt noen situasjoner i Troms og Finnmark hvor vi har fått søknader om skadefelling nå tidlig på våren. Det har vært et par situasjoner hvor man har klart å avverge ytterligere skade, men det at det kan oppstå sånne situasjoner med akutte skader, det er både vanskelig å forutse og det kan jo dukke opp plutselig, sier Hanssen.

Krisemøte i kommunen

Deler av Karasjok kommune er definert som bjørneområde, mens Karasjok sentrum og områdene der Eira har rein er områder som er prioriterte for beitedyr.

Forrige uke skapte en nærgående bjørn uro i Karasjok, da den rotet i søppel på en gårdsplass nært sentrum.

Ordføreren i kommunen, Svein Atle Somby, har tidligere varslet om problemstillingen og har hatt et krisemøte med Statsforvalteren i Troms og Finnmark om den voksende bjørnestammen.

KRISEMØTE: Karasjok kommune hadde krisemøte om bjørnestammen i Karasjok med Statsforvalteren i Troms og Finnmark onsdag 14. juni. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Vi har et stort problem med bjørn her i Karasjok, men Statsforvalteren ser ikke på det som like problematisk som vi gjør, og det er synd, forteller Somby til NRK etter møtet.

Direktør for miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Lisa Bjørnsdatter Helgason påpeker at også Statsforvalteren ser på det som problematisk at det er en større dokumentert konflikt mellom reindrift og bjørn enn tidligere i Karasjok, og bekrefter at de har dokumenterte tap til bjørn.

I møtet med kommunen ble de enige om at Statsforvalteren og Miljødirektoratet skal gi en oversikt om hvilke tiltak som kan iverksettes og handlingsrommet i saken.