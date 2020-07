Fant kyrne sine døde på fjorden: – Noe har skremt de alvorlig

Lørdag oppdaget en båtfører ei død kvige som lå flytende i Skjerstadfjorden utenfor Fauske i Nordland.

– Jeg satt i traktoren og kjørte, og fikk melding fra en kar om at noen hadde lagt ut på Facebook at det var ei ku som lå og fløyt på havet, sier Strøm.

Søndag ble én til kvige observert på sjøen. Da skjønte storfebonden, som holder til på Leivset i Fauske, at noe var galt.

– Storfe går aldri på vann. Det skal skremmes ekstremt før den går på vann. Jeg trodde ikke det gikk an, men det viser seg at det går an.

I helgen har flokken hans på cirka 50 kyr blitt så skremt at de har rømt langt ut av innhegningen de stod i.

Fem av disse er døde, og én er så skadd at den trolig må avlives.

– Det er en en ekstremt stor katastrofe. De er spredt overalt. Vi leter fremdeles etter flere skadde eller døde dyr, sier bonden.

Ei av de døde kvigene som er funnet i nærheten av gården til Karl Gunnar Strøm. Foto: Jeanette Andersen / NRK

– De skummer ut av munnen

Bonden og familien hans leter nå i et område på 2-3000 mål med mye granskog. Det gjør letearbeidet utfordrende.

Vanligvis vil kyrne springe bort til bonden når de ser ham, men nå er de så traumatiserte at de ikke engang kommer bort, sier bonden.

– Dyrene mine er sånn at når de avløses og går tur i skogen, så kommer jeg og gir dem en klem og går tur sammen med dem. I dag er det bare noen få enkle dyr som husker «pappa» veldig godt. De er sky. De springer og skummer ut av munnen, og blir redd. De er redd for alt, sier Strøm.

Denne kua ble funnet hardt skadd inne i skogen, i nærheten av gården til Karl Gunnar Strøm. – Det er utrolig tungt. Nå har vi kjørt igjennom en hard slått, nesten døgnet rundt i fjorten dager. Og når du holder på å bli ferdig, så må du lete døgnet rundt i skogen for å prøve å berge dyrene, sier storfebonden. Foto: Jeanette Andersen / Privat

Har fått betydelige ryggskader

Det første dyret som ble funnet på sjøen hadde betydelige skader på ryggen og ryggraden. De andre kyrne har også hatt lignende skader.

– En ting som er hundre prosent sikkert er at noe har skremt de alvorlig.

Ryggskadene mener bonden kan tyde på at det ikke er hunder som har skremt dyrene.

– Det er ikke typisk for hunder, men jeg har ikke peiling. Jeg er overhodet ikke vant til å plukke døde dyr.

Nå må bonden belage seg på store økonomiske tap.

Politiet: – Uvanlig sak

Lensmann på Fauske, Ronny Berge, bekrefter at de etterforsker saken.

Borge kan ikke huske å ha vært borti en lignende sak som politibetjent tidligere.

– Dette er en uvanlig sak. Jeg har ikke hørt om at vi har hatt kyr som er jagd på sjøen, ikke husdyr eller ville dyr. Det er åpenbart at kyrne har vært utsatt, de har et traume som ikke er bra for dem, sier lensmannen.

Lensmann på Fauske, Ronny Borge. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Fortsatt er det for tidlig å si noe om årsaken til at kyrne har blitt så skremt, sier Borge.

– Vi har ikke konkludert med noe, det kan ha vært hunder som har vært der uten at eierne var klar over det, eller at det har vært hunder der men eierne ikke har sagt ifra om det.

– Det kan også være rovdyr, gaupe og jerv, og faktisk også bjørn.

Politiet vil nå obdusere de døde kyrne, i tillegg til at de har sikret prøver som skal analyseres.

Borge oppfordrer også folk som kan ha gjort observasjoner av tamme eller ville dyr, ved gården på Leivset, om å ta kontakt med politiet.