De siste årene har det blitt solgt hundretusenvis av såkalte «myggjagere» i norske butikker.

Felles for dem er at de bruker varme for å frigjøre en gass som er giftig for myggen.

Gassen heter D-allethrin, og er en syntetisk versjon av et kjemisk stoff som finnes naturlig i Krysantemumsblomsten.

Det mest kjente produktet av myggjagere heter Thermacell, og selges i en rekke norske butikker.

– Mange glemmer at de selv puster inn stoffet

– De avgir et stoff som skremmer myggen, men samtidig puster vi inn det samme stoffet. Det er ikke akkurat helsekost å ta seg en «røyk» med allethrin eller tilsvarende stoffer, sier avdelingsdirektør ved Avdeling for skadedyr, FHI, Preben Ottesen.

SKEPTISK: Preben Ottesen i Folkehelsedirektoratet sier det er bedre å unngå mygg ved å kle på seg, og eventuelt ta myggstift utenpå klærne slik at man ikke får det direkte på huden. Foto: Anette Torjusen / NRK

Det var Dinside.no som først snakket med Ottesen.

Han sier han er skeptisk til midler som skal skremme myggen vekk med gass eller røyk. Han mener folk heller må kle myggen ute.

Ottesen understreker at myggjagere er helt lovlige i Norge, men han vil selv ikke bruke det.

Han sier at de virker sterkere gjennom lungene enn gjennom huden.

– Du dør ikke av dem, men det er ikke smart å innhalere disse stoffene, sier Ottesen.

Christian Haga er seniorrådgiver i Giftinformasjonen. Han advarer mot å bruke produktet innendørs.

– Både på grunn av gassen, og at dette er noe som brenner og på den måten kan avgi andre gasser. Dette gjelder også i telt, sier han.

– I strid med lovverket

Siden D-alletrin ikke er ferdig vurdert i EU har man ikke full oversikt over stoffets egenskaper og risiko ved bruk.

KAN SELGES LOVLIG: – D-alletrin er under vurdering i EU/EØS for å brukes til å drepe insekter, og produkter som inneholder dette stoffet kan derfor selges i Norge så lenge kravene overholdes, sier Spikkerud. Foto: Miljødirektoratet

Erlend Spikkerud er seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Han forteller at faremerking fra produsenten tilsier at stoffet er farlig ved svelging og innånding, og er meget giftig for vannlevende organismer.

I tillegg sier han at markedsføringen av produktet går i strid med lovverket.

Han forteller at D-alletrin er søkt i EU som aktivt biocidstoff til å drepe insekter, men ikke som avskrekkende middel for å jage de bort.

– Det er derfor ikke tillatt å markedsføre produkter som Thermacell for å jage vekk insekter, bare for å bekjempe eller drepe dem, sier han.

Står tydelig på produktet

Thomas Holmen-Jensen er daglig leder i Noragent, som produserer myggjageren Thermacell.

Han sier Thermacell ikke er skadelig for hverken dyr eller mennesker dersom det benyttes i henhold til bruksanvisningen.

ADVARSEL: På pakningen står det at produktet er skadelig ved svelging og innånding, og at gassen er giftig for liv i vann. Ikke spis, drikk eller røyk ved produktet, står det. Foto: Line Marie Fosser Vogt / nrk

– D-alletrin er skadelig for fisk i vann, derfor står det tydelig at mattene til produktet ikke skal kastes i vann.

Om stoffet er farlig for andre dyr, som for eksempel katter, er ikke Holmen-Jensen kjent med.

Holmen-Jensen er uenig i Miljødirektoratets påstand om at Noragent markedsfører i strid med lovverket.

– Når produktet brukes i henhold til anvisning er hensikten å jage bort insekter, og da primært blodsugende mygg, ikke å drepe dem.