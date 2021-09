Valgdirektoratet ble «lurt» av gamle og nye kommuner

Tittelen i denne artikkelen er endret etter publisering. Opprinnelig sto det at «Valgdirektoratet viste feil resultat - ble «lurt» av gamle og nye kommuner». Vi presiserer at stemmetallene Valgdirektoratet har lagt ut, er korrekte.

Det er årsaken til at Norske Samers Riksforbunds (NSR) valgresultat har vist en tilbakegang på om lag 7 prosent. Valgdirektoratet har foreløpig ikke oppdatert valgresultatet til de riktige tallene.

Når 91,4 prosent av stemmene er opptalt torsdag formiddag, er det fortsatt utklart hvordan den prosentvise endringen er for NSR.

– Generelt påvirker kommune- og regionreformen tallene slik at historisk sammenligning i noen tilfeller ikke lar seg gjøre, sier Bård Solvik i Valgdirektoratet til NRK.

Dette gjelder spesielt i Nordland fylke hvor flere kommuner er blitt sammenslått.

– Vi har følt oss som valgvinnere hele tiden og ikke vært dominert av valgdirektoratets kommentarer eller medias, sier presidentkandidat Silje Karine Muotka (NSR) til NRK.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Muotka, som med samarbeidspartiene kan bli Sametingets nye president, sier de var klar over Valgdirektoratets feil allerede på valgnatten. De har ved flere anledninger meldt fra om denne feilen til direktoratet og selv kalkulert frem egne beregninger siden valgnatten.

– Jeg synes det er veldig viktig at man tar tak i det og at sametingsvalget refereres korrekt. Man må gjøre et grunnlagsarbeid som er godt nok, for dette er et viktig spørsmål for oss, på samme vis som for den øvrige befolkningen, sier Muotka og legger til:

– Tall og data som Valgdirektoratet fremmer burde være gode og gjennomarbeidede tall, sier Muotka.

Solvik understreker at stemmetallene er korrekte både for 2017- og 2021-valget for alle partier.

– Vi jobber med å rette opp dette slik at den historiske sammenligningen blir korrekt, sier Solvik.

NRK har fulgt Valgdirektoratets resultater som har vist feil prosentmessig endring siden sist sametingsvalg, og dermed ved flere anledninger også videreformidlet feil prosentmessig endring.