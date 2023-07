Slik ser stengselet ut. Der stengselet «knekker» er fella, og dit vil man at laksen skal svømme. Problemet hittil har vært at laksen svømmer langs gjerdet, og snur når den møter «slusa» i midten. Nå skal slusa fjernes, slik at laksen kan gå rett i fella når den svømmer langs gjerdet, ifølge Miljødirektoratet.

Foto: Håkon Mudenia / NRK