NRK møter mange spente barn i den samiske barnehagen i Oslo, tidlig torsdag morgen på samenes nasjonaldag.

Det er stille og rolig før det høytidelige besøket kommer. Barna har gledet seg og forberedt seg i flere dager.

– Erna Solberg kommer, hun er Norges sjef, sier to gutter til NRK.

Alle er pyntet opp fra topp til tå.

FINT BESØK: Statsminister Erna Solberg besøker samisk barnehage i Oslo under samenes nasjonaldag. Sittende fra høyre: Trine Skei Grande, Erna Solberg, Linda Hoftstad Helleland og statssekretær Anne Karin Olli. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dette er første gang statsminister Solberg besøker en samisk barnehage på samenes nasjonaldag. Med seg på besøksrunden på Cizáš – sámi mánáidgárdi har hun også statsrådene Trine Skei Grande (V) og Linda Hofstad Helleland (H).

Her får «sjefene av Norge» servert joik og tørka reinhjerter.

Barna gir statsministeren en krone i gave, på denne står det «lihkku beivviin Sápmi», eller gratulerer med dagen Sápmi.

– Det er alltid fint å være i en barnehage om morgenen når det er fest og moro. Det å feire samenes nasjonaldag er en viktig del av vår nasjons felles eie. Vi er to folk som bor på ett land og vi må respektere hverandres kultur, sier Solberg til NRK.

– Identitet er viktig

På seg hadde også statsministeren et samisk sjal som hun hadde fått av en bekjent.

Nasjonaldagsfeiringen slår også alle rekorder. Det har aldri vært registrert så mange i Sametingets valgmanntall som nå, dette betyr at vi står ovenfor en rekordfeiring.

Feiringen av nasjonaldagen strekker seg fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord.

– Identitet er viktig for mennesker, uansett hvor man kommer fra og hva man er. Er du en minoritet i en majoritetsbefolkning så er det enda viktigere å feire identiteten, sier Solberg.

Se bilder fra feiringen over hele Sápmi i vårt album under:

Tørka reinhjerte ble favoritten

Skei Grande, som er kunnskaps- og integreringsminister, er også med på statsrådslasset til den samiske barnehagen. Hun kommer fra sørsamisk område, nærmere bestemt Overhalla.

Likevel har det blitt lite samiske feiringer. Inntil i dag.

– Vi hadde mange samer rundt oss og det var en viktig omgangskrets under skolegangen. Jeg hørte derimot aldri noen snakke sørsamisk i min barndom. Nå ser jeg at det er flere unger som går på skolene og jeg merker en mye større stolthet, sier Grande.

Hun forsyner seg også av tørkakjøttet som serveres, dette til god mottagelse fra kunnskaps- og integreringsministeren

– Dette er virkelig en delikatesse, sier hun.

Kan ikke love fridager

Men selv om det er en festdag, er det ingen fri å få. Hvert fall ikke for samiske barn og ungdom rundt i hele Norge.

NRK har fått flere henvendelser som gjelder barn og unge som vil feire samenes nasjonaldag, men dette har sin pris. De får nemlig ugyldig fravær.

Slik blir det fortsatt å være i nærmeste fremtid, ifølge Grande, men kanskje kommer det endringer etter hvert.

– Jeg håper vi får til gode ordninger og at skolene strekker seg langt slik at de kan få de feiringene de ønsker. Jeg skal ikke love at vi endrer i lovverket, men håper at folk snakker sammen lokalt og får til gode ordninger, sier Grande.

– Man skal tilrettelegge for å feire i skolen og barnehagen, dette er en fin måte å fylle opp kompetansene, sier Solberg.