– Det er bygd vindturbiner midt i flyttleia til og fra et viktig vinterbeitedistrikt, som reinbeitedistriktet er avhengig av, uten samtykke til reineierne i området.

Det sier bærekraftsanalytiker i Storebrand, Vemund Olsen.

Storebrand mener at vindkraftanlegget er satt opp på en måte som bryter menneskerettighetene til reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Storebrand tilbyr tjenester innenfor bank, forsikring, sparing og pensjon. De mener det er for stor sannsynlighet for menneskerettighetsbrudd på Øyfjellet. Foto: Storebrand

Derfor har de nå satt Øyfjellet Wind Investment AS, eieren av selskapet som drifter vindkraftanlegget, på listen over selskaper som er utelukket i Storebrand.

I praksis betyr utelukkelsen at Storebrand ikke kan kjøpe obligasjoner eller rentepapirer i Øyfjellet Wind Investment AS.

– Flott at Storebrand tar sitt ansvar

Reineier Ole Henrik Kappfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er enormt glad for at Storebrand velger å ekskludere eieren av vindkraftanlegget.

– Jeg synes det er så flott at Storebrand tar sitt ansvar og setter menneskerettighetene høyt, sier Kappfjell.

GLAD: Reineier Ole Henrik Kappfjell setter stor pris på at Storebrand ekskluderer Øyfjellet Wind Investments. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

– At et stort investeringsselskap ser vår tilstedeværelse, og ser det som er grunnleggende for oss for å kunne drive reindrifta som er basert på tradisjonell kunnskap, det synes jeg er kjempebra, legger han til.

Fremover håper han at investeringsselskap har urfolksrett i tankene når de skal investere i selskaper som driver utbygging i reinbeiteområder.

Går til sak mot eier

Driften av Øyfjellet vindkraftverk ble igangsatt i 2022.

Anlegget ligger i Vefsn kommune i Nordland og består av 72 vindturbiner som strekker seg over 40 kvadratkilometer.

ET AV DE STØRSTE: Vindkraftverket er et av de største i Norge. Foto: Øyfjellet Wind AS

Utbyggingen har møtt sterk motstand, og det berørte reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke har gått til sak mot eier av anlegget, Øyfjellet Wind AS, som er heleid av Øyfjellet Wind Investment AS.

Distriktet mener at konsesjonen for anlegget er ugyldig.

Rettssaken har blitt utsatt to ganger. Partene møtes i Helgeland tingrett 27. mai i år, og rettssaken varer til 13. juni.

En 150 meter bred rotor løsnet og falt ned fra en av vindturbinene i Øyfjellet vindkraftverk etter ekstremværet Ingunn.

Fjerner utbygger fra observasjonslisten

Selv om det er Øyfjellet Wind Investments AS som utestenges fra Storebrand, var det selskapet Eolus Vind AS som utviklet og bygget Øyfjellet vindkraftverk fra start.

Eolus Vind ble i 2022 satt på Storebrands observasjonsliste, og dermed frøs Storebrand sine investeringer i selskapet.

Da Øyfjellet Wind AS overtok hele driften av vindkraftverket i 2023, ble også eieren av selskapet, Øyfjellet Wind Investments AS, satt på denne observasjonslisten.

Storebrand gikk i dialog med den nye anleggseieren, men mener nå at selskapet ikke gjør nok avbøtende tiltak for reindrifta.

– Vi har kommet til at vi ikke tror at de kommer til å gjøre de endringene vi mener er nødvendige for at det ikke lenger skal være risiko for menneskerettighetsbrudd, sier Olsen.

Hvem eier Øyfjellet vindkraftverk? Ekspander/minimer faktaboks Her må du kanskje holde tunga rett i munnen for å forstå: Øyfjellet vindkraftverk ble utviklet og bygget av det svenske selskapet Eolus Vind AB gjennom prosjektselskapet Øyfjellet Wind AS. I 2019 solgte Eolus Vind AB prosjektselskapet (Øyfjellet Wind AS) til et utenlandsk investeringsselskap som heter Aquila Capital. I 2023 overtok Øyfjellet Wind AS hele vindkraftanlegget, og Eolus Vind var dermed helt ute av prosjektet. Øyfjellet Wind AS er et heleid datterselskap til Øyfjellet Wind Investments AS, som igjen eies av Aquila Capital.

MOSJØEN: Vindkraftanlegget ligger like over byen Mosjøen. Foto: Ailin Maria Danielsen

Storebrand anser også at den samlede effekten av arealinngrep i området, som for eksempel veier, jernbane, landbruk og vannkraft, forverrer situasjonen for reindrifta,

– Vi så ikke at vi kunne bidra til å gjøre forskjell ved fortsatt dialog. Derfor satte vi dem på eksklusjonslisten, fortsetter han.

Ettersom Eolus Vind trakk seg helt ut av prosjektet i 2023, har Storebrand nå fjernet dem fra observasjonslisten. Det betyr at Storebrands investorer nå fritt kan investere i selskapet.

Hvorfor fjernes Eolus Vind fra observasjonslisten? Eolus Vind AB fjernes fra observasjonslisten ettersom Storebrands retningslinjer for bærekraftige investeringer er rettet mot risiko for å bidra til fremtidig skade. Eolus har oppfylt Storebrands krav – Eolus har oppfylt vårt krav om å få på plass retningslinjer og systemer for å respektere menneskerettigheter generelt og urfolks rettigheter spesielt, sier Vemund Olsen i Storebrand. – Føler oss trygge Så lenge selskapet ikke lenger har mulighet til å rette opp i Øyfjellet-saken, og vi føler oss trygge på at de har gjort det de kan for å hindre at det oppstår samme type problemer i nye prosjekter, ønsker vi ikke å ekskludere Eolus, sier Olsen. Likevel mener han at Eolus Vind sammen med den norske staten, er medansvarlige for situasjonen som har oppstått på Øyfjellet.

Overrasket

Styreleder i Øyfjellet Wind, Joakim Johnsen, er overrasket over Storebrands konklusjoner.

Han mener at det er vesentlige forskjeller mellom Fosen-saken og situasjonen med Øyfjellet vindkraftverk.

– På Fosen berører vindturbinene vinterbeiteområdet direkte. Dette er ikke tilfellet på Øyfjellet, der det kun er en flyttlei som går gjennom planområdet på Øyfjellet som blir berørt, sier styrelederen.

De henviser til vurderinger gjort av Energidepartementet (ED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og mener at flyttleien til reinbeitedistriktet ikke har blitt stengt som følge av vindkraftverket, og at konsesjonen er gyldig.

ED og NVE har lagt frem konkrete tiltak for å sikre fortsatt reindrift i området, og ved behov vil Øyfjellet Wind ta disse i bruk, forteller Øyfjellet Wind i en e-post til NRK.

DEMONSTRASJONER: Det ble holdt demonstrasjoner mot utbyggingen av vindkraftanlegget på Øyfjellet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

– Øyfjellet Wind har kontaktet representanter for reinbeitedistriktet for å koordinere den kommende vårflyttingen og bruk av tiltak, sier Johnsen.

De er også trygge på at den kommende rettssaken ikke vil føre frem.

– Hovedvinterbeiteområdene til reinbeitedistriktet er ikke berørt. Vinterbeiteområde fem og flyttleiene til det området er ikke blokkert, noe Energidepartementet nylig har fastslått på nytt, sier Johnsen.

Reindrifta ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Øyfjellet Wind.

Under utbyggingen av vindkraftanlegget på Øyfjellet ble det amper stemning mellom anleggsarbeidere og de som demonstrerte mot utbyggingen.

Paralleller til Fosen-saken

Fosen-saken ble en øyeåpner for Storebrand som investor.

– Etter Fosen-saken gjorde vi en gjennomgang av våre investeringer, og så om det kunne være andre lignende konflikter med samiske rettigheter, sier Vemund Olsen.

I 2021 fastslo Høyesterett at vindturbinene på Fosen var ulovlig oppsatt og krenker samenes rett til kulturutøvelse.

Storebrand trekker paralleller mellom Fosen-saken og Øyfjellet vindkraftpark.

– Den høye sårbarheten til sørsamisk kultur, og viktigheten av reindrift for overlevelsen av denne kulturen og det sørsamiske språket, var et viktig element i Høyesteretts avgjørelse i Fosen-saken, og det samme gjelder for Øyfjellet vindpark, forteller Storebrand til NRK.

SÅRBAR: Storebrand peker på at reindrifta er viktig for den sørsamiske overlevelsen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Da en stortingspolitiker kalte vindkraften på Øyfjellet for en «liten lokal konflikt», vekket det reaksjoner.

– Et klart signal

Per Olaf Persen er tidligere baksjef og driver nå tjenesten Gávcci, som leverer rådgivning til virksomheter for å ta valg de mener er bra for klima, natur og forretningsutvikling.

Persen mener at dette sender ut et tydelig signal.

– Det gir et klart signal. Det viser at pila snur seg. Det er en kjent sak, Storebrand er en kjent aktør. Storebrand har vært seriøs, og jeg må nesten si at det er de som har kommet lengst i finansbransjen i å ta slike saker på alvor, sier Persen.

– KLART SIGNAL: Persen mener dette sender ut et tydelig signal til finansbransjen. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han mener at dette er en varsel om at selskaper må ta menneskerettigheter på alvor.

– Storebrand bruker jo kundene og folkets penger på investeringer. Stadig flere sparer i fond og investerer, stadig flere bryr seg om hvor pengene våre havner. Er jeg med, med mine penger, på å bryte menneskerettigheter og ødelegge naturen? sier han.