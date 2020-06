Se video: Aksjonister hevder anleggsarbeidere angrep dem

Det var natt til i går aksjonister stanset arbeidet ved vindkraftanlegget på Øyfjellet ved Mosjøen.

Minst 30–40 personer fra Motvind Norge, det sørsamiske miljøet, Mo i Rana, Mosjøen og Trøndelag, deltok i aksjonen.

Politiet har siden forsøkt å løse situasjonen med samtale fremfor maktbruk.

Torsdag ettermiddag forlot demonstrantene området fredelig, etter pålegg fra politiet.

Politistasjonssjef Lisbeth Aarvik holdt en appell, hvor hun sa at aksjonistene nå hadde fått markert sitt standpunkt, og at tiden var inne for å avslutte på en verdig måte.

– Det tror vi ærlig talt vil tjene både dere og oss, og ikke minst saken. At vi slipper å bruke en metode som egentlig har gått litt ut på dato i forhold til demonstrasjoner, altså ren maktbruk.

Aksjonist: – Ble dyttet over ende

Men selv om det løste seg uten at politiet måtte bruke makt, har det vært amper stemning.

For å unngå demonstrantene tok utbyggeren Eolus vind i går i bruk et helikopter for å frakte de Veidekke-ansatte opp i området slik at arbeidet med anleggsveien kunne fortsette.

Da helikopteret skulle lande onsdag kveld stilte aksjonistene seg opp på landingsplassen. Helikopteret ble forhindret i å lande og måtte returnere til brakkeriggen.

En video NRK har fått tilsendt viser at det oppstår en konfrontasjon mellom anleggsarbeiderne og demonstrantene.

Eolus Vind svarer på sin side at de ville unngå en potensiell livsfarlig situasjon, idet helikopteret var på i ferd med å lande (se intervju lengre ned i saken).

– Jeg har gått i fjellene her hele livet, og vil at Øyfjellet skal bevares. Derfor er jeg her, sier Tina Johansen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

En av dem som var til stede var Tina Margrethe Johansen fra Mosjøen.

Sykepleieren var dratt opp i området for å vise til støtte til demonstrasjonen. Hun opplevde at anleggsarbeiderne var aggressive og gikk til angrep på aksjonistene.

– De angrep oss, de moste oss rett over ende. Det er litt spesielt i disse koronatider.

Johansen hevder hun falt over ende i grusen og slo hodet. Hun viser fram skrubbsår og blåmerker hun forteller hun fikk i fallet.

Tage Vedal filmet opptrinnet. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Personen som filmet opptrinnet, er Tage Vedal i Naturvernforbundet i Nordland.

Han sier demonstrantene reagerte på at man opererte med helikopter, før det ifølge han var avklart hvorvidt det var rein i området.

– Når helikopteret skulle lande, så reagerte aksjonistene, som sprang ut. De gjorde seg bemerket, men det var aldri noe håndgemeng.

– Aksjonistene var fredelige. De ville bare være i veien. Men da ble det ufint, og det var ganske ubehagelig.

Politiet ga demonstrantene pålegg om å fjerne seg, og sa de ville bli fjernet med makt hvis ikke. I ettermiddag forlot demonstrantene området. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Måtte avverge livsfarlig situasjon

Byggprojektsleder Ørjan Thorstensen Rosvold ved Eolus Vind sier til NRK at han er glad for at aksjonen ble avsluttet fredelig i ettermiddag.

Han forteller at siden de ble forhindret fra å dra til flyplassen, laget de en landingsplass for helikopteret utenfor riggen.

Om videoen, sier han:

– Det du ser på videoen er at demonstranter kommer løpende inn på landingsplassen idet helikopteret er på tur ned. Det er en potensiell livsfarlig situasjon, både for demonstrantene, de ansatte og de i helikopteret.

– Du ser også at arbeiderne våre står på trygg avstand, og valgte å gripe inn for å avverge en skummel situasjon. Det skal egentlig ha takk for at de gjorde.

Bildene viser at det oppstår en hendelse idet helikopteret skal lande. Foto: SKJERMDUMP FRA VIDEO / TAGE VEDAL / NATURVERNFORBUNDET

Helikopteret returnerte senere

Han sier arbeiderne overholder alle tiltak hva gjelder korona, men at det her var umulig å holde én meter avstand for å hindre en farlig situasjon.

– Hvordan vil du kommentere Johansens versjon, som sier at anleggsarbeidere gikk til angrep?

– Situasjonen er skapt fordi demonstrantene kommer løpende inn på anleggsområdet. Å løpe inn mot et luftfartøy som er på tur å lande, er veldig spesielt.

– Dette er snakk om å unngå en livsfarlig situasjon, og ikke angripe noen. I verste fall er det et forsvar man ser her.

Helikopteret returnerte som følge av situasjonen, og kom tilbake senere på et tidspunkt da politiet var til stede.

Avviser rein i området

Siden arbeiderne ble flydd inn i området, har det blitt gjennomført en del arbeid – tross aksjonistenes forsøk på hindring.

Byggeprosjektleder Ørjan Rosvold i Eolus Vind. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Men de har ikke gjort hverdagen lett for oss. Vi har fått fullført arbeidet, men kanskje ikke i den grad som en normalsituasjon skulle tilsagt.

– Vi bygger en vindpark som egentlig har bred lokal støtte. Vi mener at demonstrantene har fått markert seg tydelig, selv om jeg synes det kanskje er litt sent å komme inn og aksjonere når konsesjonen er gitt, sier Rosvold.

Han avviser også at det var rein i området, og sier han var ute med reindriftsutøver Torstein Appfjell, hvor det ble konstatert at det ikke var rein i området.

– Folk blir provosert

Både i Vefsn i Nordland og på Haramsøy i Møre og Romsdal har politiet i dag håndtert aksjonister fra blant annet Motvind, som har forstyrret anleggsarbeid i forbindelse med store vindkraftprosjekter.

Frontene er steile, men begge prosjektene har fått grønt lys av myndighetene, etter at naturkonsekvensene har blitt utredet og vært på høring.

Styreleder i Motvind, Eivind Salen, sier dette om hvorfor det blir mye støy rundt vindkraftprosjektene:

– I konsesjonsavtalen står det at utbygger skal legge til rette for at det blir en egen avtale for reindriften. Den avtalen finnes ikke, og likevel gis det grønt lys til utbygging av Olje- og energidepartementet. Det er klart folk blir provosert, sier Salen.