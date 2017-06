Spektakulær åpning av Äʹvv Saa ́mi mu ́zei

Arrangementet starter klokken 17 med offisiell åpningsseremoni, som består av taler og nøkkeloverlevering fra staten til museet.

Talene er ved ordfører i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen, sametingspresident Vibeke Larsen (Norge), sametingspresident Tiina-Sanila Aikio (Finland), statssekretær Anne Karin Olli (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og museumsleder Honna Havas ved Ä´vv.

Nøkkelseremoni

Under nøkkelseremonien overleveres museets nøkkel fra statssekretær Anne Karin Olli (KMD) til Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar, som til slutt gir den til den eldste skoltesamen i Neiden, Terje Enbusk.

Etter nøkkelseremonien fremføres et nykomponert verk, «Äʹvvceeʒʒaž» av Mio Negga, sammen med tre skoltesamiske solister.

Terje Enbusk (83) er Neidens eldste skoltesame. I ettermiddag skal han ut på ærefullt oppdrag. Han skal ta i mot den symbolske nøkkelen til det nye museet. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Vertene for åpningsarrangementet er Karina Mathisen, Jelena Porsanger og Seija Sivertsen.

De tre skoltesamiske vertene benytter skoltesamisk, norsk, finsk og russisk språk under arrangementet.

Kultur- og kunst vandring

Etter den offisielle åpningen vil publikum kunne delta i en kultur- og kunstvandring inne på museet og på museets uteareal.

Under vandringen kan publikum oppleve kvadrill dans fra Sevettijärvi i Finland eller en prisvinnende film av skoltesamisk regissør.

Filmen «Kuun metsän Kaisa» (Kaisa's Enchanted Forest) fra 2016 har vunnet flere filmpriser.

Skoltesamiske lyder fra taigaen er et lokalt musikkinnslag fra Pasvik og Sevettijärvi med Trygve Beddari, Anne Margaret Nilsen og Hanna-Maaria Kiprianoff.

Språkminne – er et akustisk kunstperformans av Espen Sommer Eide. Eide spiller på sitt hjemmebygde munnspillaktige instrument, ’The Wind Whistler’ – her kommer lydlige kvaliteter i det skoltesamiske språket til uttrykk. Fremføringen er basert på kunstverket «Språkminne» som er inne på museet.

Den andre kunstfremføringen er Omasum – ved Geir Tore Holm og Matti Aikio. Museets dørhåndtak, Omasum - en organisk form som henter inspirasjon fra bladmagen til reinen, er støpt i messing, samenes hellige metal.

Fremføringen baserer seg på Holms undersøkelser til verket.

Avslutningskonsert

Kvelden avsluttes med utekonsert med Gájanas og Niko Valkeapää band.

Gájanas kombinerer etnisk progressive musikk med Samisk joik. Bandmedlemmene kommer fra Utsjok og Enare.

Gájanas ble kåret som årets folkemusikkorkester i 2017 av Kaustinen Folkemusikk Festival. Består av Hilda Länsman, Nicholas Francett, Kevin Francett og Erkki Feodoroff.

Niko Valkeapää har vunnet flere priser blant annet Spellemannsprisen i 1995.

Valkeapää sin musikk har et solid fotfeste i samisk tradisjon. Hans musikk har preg av moderne elektronika-influert voksenpop, i tillegg til den tradisjonelle joiken. Her sammen med Georg Buljo, Per Willy Aaserud, Helge Harstad og Tom Rudi Torjussen.

Åpningen produseres i samarbeid med Samovarteateret og Pauliina Feodoroff.

Åpningsprogrammet gjennomføres med støtte fra Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Sámediggi/Sametinget, Statsbygg, Finnmark fylkeskommune, Barentssekretariatet og Sør-Varanger kommune.