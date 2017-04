«Skandalemuseum» brukte over åtte år på å åpne dørene

Äʹvv Skoltesamisk museum, tidligere Østsamisk museum, i Neiden kan endelig åpne dørene for publikum. Museet ble ferdigstilt i 2009, men bygget kunne ikke tas i bruk på grunn av mangler .

– Det er en lang historie, men kort fortalt så ble det gjort en del feil. Derfor har det tatt veldig, veldig lang tid, forteller museumsleder Honna Havas.

Det har tidligere blitt spekulert om museet kan være utsatt for åndelige krefter , da de ikke overnattet på tomta før bygginga ble igangsatt, etter samisk tradisjon, og at det derfor har hatt så mange feil.

Åpner dørene

Det langvarige prosjektet har blitt omtalt som et skandaleprosjekt. De har flere ganger måttet utsette åpningen av museet på grunn av bygningsfeil, men nå kan museet endelig åpne dørene for publikum.

GLEDER SEG: Museumsleder Honna Havas gleder seg til åpning av museet. Foto: øa/Museum/P2 / nrk

Fredag 16. juni åpner museet for besøkende. Åpningsseremonien er om ettermiddagen og er åpen for alle.

– Det blir noen store navn fra Sápmi som skal opptre under kulturprogrammet. Men det kan vi komme tilbake til senere. Det er det jeg kan fortelle foreløpig, sier Havas, og forteller videre at hun gleder seg masse.

Synliggjøre det skoltesamiske språket

Museet byttet i går navn fra Østsamisk museum til Äʹvv Skoltesamisk museum, eller Äʹvv Saa´mi mu´zei på skoltesamisk. De ville ha et eget skoltesamisk navn, for å synliggjøre språket.

NYTT NAVN: Jelena Porsanger foreslo navnet Äʹvv for det skoletsamiske museet. Foto: Samisk høgskole

– Jeg synes äʹvv er et helt fantastisk ord. Det er foreslått av Jelena Porsanger som selv er skoltesame. Ordet betyr solens gjenspeiling fra skaresnø på våren eller fra vannoverflaten, forteller Havas.

Skoltesamer blir ofte kalt østsamer i Norge, men i Finland og Russland brukes begrepet østsamer som en felles betegnelse også for andre samiske grupper på russisk side.

Havas forteller at det for dem er viktig å være helt presise på at museet handler om skoltesamisk kultur, språk og historie. Dette er grunnen til navneskiftet.