Fisker Kent Jensen fra Kirkenes har ikke tid til å være på land. Lettjente penger lokker ham ut på sjøen til tross for dårlig vær:

– I mitt liv som fisker har jeg aldri tidligere fått en så god uttelling for noen timers arbeid på sjøen som nå, gliser Jensen mens han losser kongekrabbene på kaia til Norway King Crab i Bugøynes.

MYE STORKRABBE: Fisker Kent Jensen forteller at det har vært mye storkrabbe hittil i år. Foto: Harry Johansen / NRK

To containere med kongekrabber gir en dagslønn på nærmere 20.000 kroner.

Den siste tida har fiskerne fått betalt 165 kroner kiloen for den største kongekrabben, noe som innebærer en økning på 106 prosent i forhold til 2013 da snittprisen var 80 kroner.

Snittprisen i fjor for den største kongekrabben var 144 kroner.

SNITTPRIS PÅ KONGEKRABBE Størrelse: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALSUM 87,54 70,09 88,91 109,61 138,74 3,2 kg og større; 97,27 80,63 95,02 117,48 144,41 165,00 2,2-3,2 kg 82,50 63,39 84,24 101,70 133,73 ? 1,6-2,2 kg 62,09 49,32 81,34 78,16 99,96 ? 0,8-1,6 kg 40,82 ? Uspesifisert 17m54 15,05 0,77 0,19 ?

Markedet vil ha ferske råvarer

Overgangen fra frossen kongekrabbe til levende kongekrabbe til eksportmarkedet, er hovedårsaken til prisøkningen, forklarer administrerende direktør Svein Ruud i Norway King Crab.

I 2016 utgjorde levende kongekrabbe 49 prosent av kongekrabbeeksporten. Det er en økning på 38 prosent fra året før, viser tall fra Norges sjømatråd (ekstern lenke).

Manglende vedtak skapte usikkerhet

SKAPT OPTIMISME: – Det er kun Norge som eksporterer levende kongekrabbe til verdensmarkedet. Dreining av fryst til levende kongekrabbe skaper stadig større optimisme, forteller administrerende direktør i Norway King Crab, Svein Ruud. Foto: Privat

Men ifølge Ruud finnes det også to andre grunner til prisøkningen.

– Uvær i januar og februar har ført til få fiskedager for fiskerne.

– Den andre grunnen er uroen som politikerne skapte da de begynte å endre på kongekrabbeforvaltningen i år. Det tok lang tid før fiskerne fikk tildelt endelige fartøykvoter. Usikkerheten førte til at de valgte å være på land i begynnelsen av året, forklarer Ruud.

– Hvor lenge tror du at prisene vil holde seg på dette nivået?

– Jeg tror de gode prisene vil holde seg utover våren og sommeren. Men erfaringsmessig vil prisene falle som en stein når det russiske kongekrabbefisket starter i september, svarer Ruud.

Gunstig for alle

Den store etterspørselen etter levende kongekrabbe ute i verden, vil ifølge ham være gunstig for både fiskere, industrien og nasjonen Norge.

Eksport av frossen kongekrabbe gir mindre inntekter enn eksport av levende kongekrabber.

– Når du selger et levende produkt, får du betalt 100 prosent av vekta. Ved produksjon av kongekrabbe til frossen klør, blir nærmere 70 prosent av vekta kastet, forklarer Ruud.

Skår i gleden

Selv om fisker Kent Jensen er fornøyd med prisstigningen, har mindre kvote gitt en skår i gleden:

– Med 1500 kilo mindre i kvote, må prisene stige betraktelig mer for at årets inntekt fra kongekrabbefiske skal bli like stor som i fjor, svarer Ruud.

Fra og med kvoteåret 2017 har også fiskerne i Måsøy kommune full tilgang til fiske etter kongekrabbe, noe som betyr at totalkvoten må fordeles mellom flere fiskere. Dette fisket har inntil da vært forbeholdt fiskere fra Øst-Finnmark (inkludert Nordkapp og Porsanger).