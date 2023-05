Sandra Borch vil kreve betaling fra reineierne

– Regressaken er fortsatt under behandling i forvaltningen. Derfor vil det ikke være riktig av Landbruks- og matdepartementet å gi noen nærmere kommentarer om hvilke vurderinger som gjøres, skriver Borch i en e-post til NRK.

Fredag krevde stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Rødt at pengekravet mot reineierne frafalles.

– Vi kan ikke ha det sånn at de skal betale for staten sin ulovlige overtid. Her har staten brutt loven, og det er ikke reineierne som må betale for dette, sa Jørgensen til NRK.

Ministeren: – Motsatte seg telling

Bakgrunnen for saken er en reintelling av flokken til reinbeitedistrikt 13 – Siskit Čorgaš og Lágesduottar vinteren 2022.

NRK avdekket i forrige uke at staten hadde brutt bestemmelser i arbeidsmiljøloven 312 ganger under denne tellingen.

Lovbruddene er ikke til hinder for at staten vil kreve at reineierne betaler utgiftene, mener Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Dette kalles regress.

Landbruks- og matminister Sandra Borch deler denne oppfatningen.

– Flere siidaandeler motsatte seg telling. Dermed ble det fattet vedtak om tvangstelling, skriver hun i e-posten til NRK.

Hun viser til at jobben var kostnadskrevende.

– Hadde man kunnet telle distrikt 13 igjennom en ordinær telling, hadde kostnadene blitt langt lavere. Det hadde heller ikke da vært snakk om noen regresskrav. Men ettersom det ble tvangstelling, så har staten en plikt til å kreve inn utgifter forbundet med tvangstelling, skriver Borch.

Prislapp: 14,1 millioner kroner

I september i fjor presenterte Statsforvalteren i Troms og Finnmark kostnadene. Siden da har staten jobbet med regresskravet.

Tvangstellingen kostet 14,1 millioner kroner, mens den ordinære tellingen kostet 4,1 millioner kroner.

Her er de samlede utgiftene Kategori Ordinær telling Tvangstelling Totalt Andre utgifter 230.606 259.933 490.539 Drivstoff 29.242 131.249 160.491 Honorar, lønn og sosiale utgifter 2.973.807 9.227.017 12.200.824 Leie av scooter 24.117 1.187.225 1.211.342 Leie av helikopter 62.479 1.324.386 1.386.865 Overnatting 102.523 527.533 630.056 Reiseutgifter 514.702 1.487.472 2.002.174 Administrasjonsutgifter 175.000 0 175.000 TOTALSUM 4.112.476 14.144.815 18.257.291

John Idar Anti var en av seks reineiere som mente at tellingen burde stanses.

– Jeg var ikke imot tellingen. Det blir helt feil å fremstille det slik at vi motsatte. Det var situasjonen med beitekrise som gjorde at vi mente det ikke var forsvarlig å presse reinflokken milevis fram til et reingjerde, sier han til NRK.

For ham ble tvangstellingen en dyrevelferdskrise.

– Mens flokken ble drevet av både helikoptre og snøskutere, døde mange dyr. Høsten etter tellingen, manglet jeg om lag 75 voksne simler. Dette er et voldsomt tap som vil henge i seks-sju år framover, sier Anti.

TAP: Reineier John Idar Anti vil ikke betale kravet fra staten. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Han mener det nå bare er snakk om statens pengebruk.

– Det burde vært mer snakk om de dyrevelferdsmessige konsekvensene av statens handlinger, sier Anti.

Statsforvalter Elisabeth Aspaker sier at hun ikke vet hvor stort regresskravet vil bli.

– Det er et veldig komplisert arbeid, og det må gjøres godt og grundig, sier hun til NRK.

Hun forteller at det blir gjort vurderinger om hvilke kostnader det er relevant å ta med.

– Svært alvorlig

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Nordland mener tvangstellingen er en av de større skandalene i norsk reindrift gjennom tidene.

SKANDALE: Stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Nordland. Foto: Mats Rønning / NRK

Landbruks- og matminister Sandra Borch har det politiske ansvaret for næringen.

– Det er ingen tvil om at denne saken er svært alvorlig for reindriftsforvaltningen, skriver hun i e-posten.

Her viser hun til at straks hun ble kjent med saken, innkalte hun Statsforvalteren til et møte hvor hun ba om full redegjørelse.

– Den gang kommuniserte jeg klart til Statsforvalteren om at kostnadene forbundet med tvangstellingen var uakseptable. Det mener jeg også i dag, skriver hun til NRK.

Borch mener ansvaret for tellingen ligger hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

– Det er Statsforvalterens ansvar å holde seg innenfor gitte budsjettrammer og følge økonomireglementet og arbeidsmiljøloven, skriver hun.

Statsforvalter Elisabeth Aspaker har lagt seg flat og innrømmet ansvar for alle tabbene embetet gjorde i forbindelse med tellingen.

TABBER: Statsforvalter Elisabeth Aspaker i Troms og Finnmark. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Hun har også vedgått at tellingen burde vært stanset.

– Det er vårt ansvar å sørge for at vi har fullmaktene vi skal ha for å gjennomføre oppdragene våre. Så vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv at vi ikke har vært nøye nok med å ha ting i orden, sa hun til NRK i forrige uke.