Sametinget og staten ikke enige om innholdet i utredningsprogrammet for Fosen

I et møte torsdag 27. april mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og energiminister Terje Aasland ble det konstatert at det ikke er mulig å komme til enighet om et utredningsprogram.

Men det betyr ikke at all kommunikasjon med staten om Fosen-saken er brutt, sier Moutka til NRK.

– Vi har ikke brutt samarbeidet. Men konsultasjonen er slutt for denne gang. Fordi vi ikke er enige om innholdet i utredningsprogrammet og hvordan Fosen-saken skal løses, sier Moutka.

Rettelse: NRK siterte tidligere TV 2 på at Sametinget og regjeringen hadde brutt samarbeidet om utredningsprogrammet for Fosen. NRK får bekreftet at sametinget og regjeringen ikke har blitt enige om innholdet i utredningsprogrammet for Fosen. Men at kommunikasjonen mellom partene vil fortsette.