Ordfører: – Kommunen bør være med på å redde pitesamisk

Ordfører i Saltdal, Rune Berg, er tydelig. Kommunen bør være med på å redde det pitesamiske språket. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– I Saltdal var det mye aktivitet med reindrift og pitesamisk fra gammelt av. Så vi har et ansvar for å få gjort noe med det, sier ordfører Rune Berg.

Pitesamisk er alvorlig utrydningstruet. Bare 30 personer forstår språket i Sverige, i Norge er det borte allerede.

På UNESCOs liste over truede språk er pitesamisk språk klassifisert som svært alvorlig truet eller nesten utdødd.

Slik beskriver UNESCO språk som havner i denne kategorien: «De yngste språkbrukerne er besteforeldre og eldre, og de snakker språket bare delvis og sjelden».

Dermed er tiden knapp for å redde språket.

Les også: Stort engasjement for å bygge opp et nærmest utdødd språk

– Forsvant blant folket

Saltdal-ordføreren forklarer at kommunen består av en stor del samer.

– Flere byttet navn på 1800-tallet og frem mot 1900 tallet. Mange har lurt på hvor det ble av områdets samer, som var pitesamer. Mange bosatte seg her, byttet navn og forsvant blant folket. Mange har sine aner fra pitesamisk, men der ikke sikkert at folk selv er klar over det, sier ordfører Rune Berg.

Ordføreren mener at kommunen nå må ta ansvar, og satse på pitesamisk.

– Vi må være med på å bidra til at dette kommer frem. Først og fremst er det om å gjøre å få språket opp å gå.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Viktig å samarbeide

For tiden er det et stort engasjement for å redde det pitesamiske språket. I spissen finner man det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe.

Lederen er glad for signalene fra ordføreren.

– Jeg er glad for at Saltdal kommune er kommet så langt at de kan si noe sånt, sier daglig leder, Stig Morten Kristensen.

Kristensen understreker at det er viktig å samarbeide hvis man skal klare å redde pitesamisk.

– Støtten fra kommunen betyr at vi kan nå de målene som vi har satt oss. Blant annet å utvikle språket, ta vare på historien vår, og at vi kan få frem pitesamiske stedsnavn i området vårt.