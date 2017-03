Opptrer i Sør-Norge - får masse rare spørsmål

– Vi har flere ganger nesten blitt skremt av all uvitenheten. Noen spør oss om det er krig der vi bor, om hvor langt borte landet vårt ligger og om vi har butikker. Det er slike merkelige spørsmål som ofte dukker opp, sukker Klemet Anders Buljo.

Allerede i halvannet år har Buljo sammen med sin musikalske makker, Marit Hætta Øverlig, reist rundt i Sør-Norge som en del av opplegget i Den kulturelle skolesekken.

– Vi regnet ikke med at det skulle vare så lenge da vi søkte om å få være med på dette og nå er vi bukket for minst ett år fremover. Først skulle vi reise i et par uker. Så ble det til hele høsten og etterhvert ble det flere opptredener på nyåret.Slik har det bare ballet på seg, opplyser Buljo.

På mandag står Buskerud fylke på turnèplanen.

– Vet ikke noe om samisk kultur

Den kulturelle skolesekken blir finansiert av spillemiddel som fordeles av Kulturdepartementet. I 2015 var summen 210 millioner kroner. Midlene blir delt ut etter at overskuddet fra Norsk Tipping er fordelt på vårparten.

Reisevirksomheten i Sør-Norge er spennende, synes Klemet Anders Buljo. Men det betyr også at alle andre planer må settes tilside.

– Vi holder egentlig på med et nytt album, men dette arbeidet blir veldig oppstykket. Det har etterhvert blitt så mye at vi har måttet sette plateplanene på is en stund fremover. Døgnet har nemlig ikke nok timer til at vi når å gjøre ferdig albumet, sier Buljo.

Klemet Anders Buljo og Marit Hætta Øverli trives med jobben som omreisende trubadurer, selv om de med dette må forsake mye annet. Foto: Pressebilde

Gitaristen syns likevel ikke at dette er trist. Konsertene i de sørnorske skolene er nemlig viktig.

– Det viktigste er å kunne synliggjøre samisk musikk og den samiske kulturen. Dette er et utrolig viktig arbeid, spesielt i skolene hvor de ikke vet noe om samisk kultur i det hele tatt, forteller Buljo.

Klemet Anders Buljo og Marit Hætta Øverli utgjør duoen Máret. Etter at de begynte å jobbe som samiske kulturambassadører har de holdt 150-200 konserter i året.

– Dette har gitt oss særdeles god sceneerfaring og for første gang i livet har jeg hatt en «fast jobb». Vi føler oss ofte slitne, men jo mer vi turnerer desto viktigere ser vi at dette arbeidet er, fastslår Klemet Anders Buljo.