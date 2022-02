Oppfinnsom feiring av samenes nasjonaldag

For samiske barn og voksne er feiringen av Samenes nasjonaldag en gledens dag.

I den lille bygda Masi måtte de være oppfinnsomme da det for noen uker siden kom informasjon fra Kautokeino kommune om årets feiring av samenes nasjonaldag. På grunn av koronarestriksjoner var det ikke tillatt å holde større arrangementer innendørs.

I Masi ble samenes nasjonaldag arrangert på isen.

Derfor fant de ut at det var best å holde arrangementet utendørs.

Masi grendelag og Masi skøyteforening inviterte til arrangement på Ruogojávri like ved bygda. Rundt 50 mennesker kom.

I forbindelse med arrangementet ble det laget et samiske flagg i snøen, som kan være den største i verden. Rundt 15 meter lang. Foto: Lisbeth Eira / Privat

Både barn og voksne fikk skøyte. Deretter ble det arrangert et potetløp til deltakere i alle aldre.

– Det ble et fint arrangement, der vi endelig igjen fikk være sammen og snakke med hverandre. Dette tror jeg alle har savnet under pandemien, tror Lisbeth Eira.

Risten Elle Marja Gaup ja Inga Karen Sari deltok også i potetløp-konkurransen. Foto: Lisbeth Eira / Privat

Det ble også trekning blant de som hadde pyntet seg med kofte eller pesk. Ellen Inga Turi vant fine votter. Hun hadde kofte på seg.

Feiring på rådhuset

Maija Elisabeth bor i Tromsø. Hun syns at kofta er det fineste plagget man kan pynte seg med.

– Jeg syns det er fint å pynte seg og jeg er veldig glad i kofta, forteller Maija Elisabeth.

Mamma Gunn Karin hjelper sin datter Maija Elisabeth å ta på seg finstasen. Foto: Torgeir Varsi / NRK

I dag deltok hun i feiringen på Tromsø rådhus. Der var hun sammen noen andre elever fra Prestvannet skole og sang for de fremmøtte.

Her får du en liten smakebit av feiringen av samenes nasjonaldag i Tromsø.

På grunn av koronarestriksjoner var det ikke plass til mer enn 50 mennesker i rådhuset.

Gjestene ble tilbudt frokost, taler og musikk.

Barna er glade for å kunne pynte seg og feire. Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Viktig å få vise hvem jeg er

I Bodø ble den samiske nasjonaldagen feiret i Stormen bibliotek.

Der var det musikk, underholdning og taler.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkel holdt dagens tale i Bodø. Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Ellen Máddja Ráhka- Pedersen er glad for at fins en dag der hun kan vise hvem hun er. Sin samiske tilhørighet.

– Jeg kan vise hvor stolt jeg er av min samiske bakgrunn, kultur og arv, forklarer Ráhka- Pedersen.

Ellen Máddja Ráhka-Pedersen. Foto: Naima Khan Nergård

Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024.

I denne sammenhengen er den samiske kulturen en naturlig del av hva byen vil vise frem.

Her synges Samefolkets sang. Foto: Naima Khan Nergård

30. året med feiring

I 1993 feiret samene for første gang offisielt samenes nasjonaldag. Siden den gang har mye skjedd.

På grunn av koronarestriksjoner var det nødvendig å dele menneskene på en underlig måte. Foto: Biret Inga Kemi / NRK

– Jeg syns det er bra at det eksisterer en dag i året, der folk kan vise sin kultur. Jeg tror at alle mennesker har behov for å ta del i kulturell glede. Jeg tror alle har behov for feire og vise glede. Slik er det med oss også, sier historiker Katri Somby.

Historiker Katri Somby. Foto: Biret Inga Kemi / NRK

Selv om det i år ikke ble en slik feiring Maija Elisabeth er vant til, syns hun det var fint å møtes igjen.

– Det var artig å synge, være sammen med andre, spise og feire nasjonaldagen, sier Maija Elisabeth.