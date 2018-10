Aina Madelén (18) går aldri alene på fest

Elevene ved Samisk videregående skole i Karasjok ser på NRK-videoen hvor Marit Susanne Utsi (42) og datteren Sunna Máret Utsi (22) forteller om hvordan de har kommet seg videre i livet etter voldtekter.

– Det er sterkt å se dette. Men selv om det er tøft er det viktig å snakke om seksuelle overgrep. Det gjør at de som har opplevd dette, ikke skal føle seg alene, sier 18-åringen Aina Madelén Nordsletta Aslaksen.

Historien til mor og datter fra Kautokeino er blitt lest av over 170.000 mennesker. Marit Susanne Utsi ble voldtatt like etter at hun hadde fylt 13 år. Datteren Sunna ble voldtatt i 2014.

Sámiid gaskkas vásihit ja gillájit juohke viđát nissonolmmoš seksuála illasteami go muđui Norggas. Njealljis geat lea vásihan dan muitalit veagalváldima garrasit čuohcán sin eallimii. Du trenger javascript for å se video. Sámiid gaskkas vásihit ja gillájit juohke viđát nissonolmmoš seksuála illasteami go muđui Norggas. Njealljis geat lea vásihan dan muitalit veagalváldima garrasit čuohcán sin eallimii.

– Må ikke lenger være tabu

Aina Madelén Nordsletta Aslaksen vet godt hvor tøft de som har opplevd overgrep, har det.

– Jeg har nære personer som har blitt voldtatt. De har det veldig tungt, og for meg kjennes det på samme måte. Det føles ubehagelig å snakke om fordi voldtekt nettopp er noe ubehagelig. Men det må ikke lenger være tabu å snakke om voldtekter, sier eleven.

I en helse- og levekårsstudie (Saminor II) rapporterte én av fem samiske kvinner at de hadde blitt utsatt for seksuell vold. Denne andelen er høyere enn for ikke-samiske kvinner i Nord- og Midt-Norge.

Både ved tingrettene i Finnmark og i Hålogaland lagsmannsrett er flere menn dømt for voldtekter av samiske kvinner i løpet av de siste årene.

– Å sovne på fest er risikabelt

Aina Madelén Nordsletta Aslaksen har tatt konsekvensen av forholdene.

– På fester er vi alltid to-tre venninner sammen, og vi passer på å ikke bli alene. Å sovne av på fest er også risikabelt fordi du kan våkne av at noen ligger opp på deg. Sjansen for å bli voldtatt er stor hvis man er for full, sier 18-åringen fra Karasjok.

Hun er opptatt av at flere i det samiske samfunnet begynner å snakke om situasjonen.

BERØMMER ÅPENHETEN: Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark har lest historien til Marit Susanne og Sunna Máret Utsi. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Det samme mener Ellen Katrine Hætta. Politimesteren i Finnmark har lest historien til Marit Susanne og Sunna Máret Utsi.

– De to er fantastiske forbilder. Begge har på en svært modig måte satt fokus på dette temaet, sier hun til NRK.

Hætta som selv opprinnelig er fra Kautokeino, mener åpenhet er den beste måte å forebygge overgrep på.

– Det er spesielt viktig å snakke om dette med både døtre og sønner, sier hun.

Politimesteren understreker også hvor viktig det er å anmelde overgrep så raskt som mulig.

– I voldtektssaker er det svært viktig at vi får sikret bevis, sier Ellen Katrine Hætta.