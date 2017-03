– Jeg misunner Kåfjord og Storfjord for at de har oppe skilt på tre språk. Nå er tiden moden for at også vi i Lyngen får flerspråklige skilt, sier Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen.

Kåfjord og Storfjord har allerede fått opp trespråklige skilt i kommunene. Også Nordreisa kommune har bestemt at kommunenavnet skal skiltes på tre språk.

– Nå er det på tide at også Lyngen kommer etter, sier ordfører Johnsen.

Folket er positiv til flerspråklige skilt

– Lyngen har allerede igangsatt dette arbeide, og kommunen har en ansatt som jobber med dette, sier Johnsen.

Allerede høsten 2015 sa Åslaug Olsen fra Furuflaten at de var misunnelig på at Gohppi-Koppangen har fått samisk-norske skilt på stedsnavne. Også tidligere sametingsrepresentant fra Lyngen, Rolf Johansen ville ha trespråklig-skilting.

Ordfører Dan Håvard Johnsen tror at brorparten av kommunens innbyggere er positive til dette nå.

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen misunner nabokommunene, Kåfjord og Storfjord for at de har fått opp trespråklig skilting. Nå vil de følge etter og lover at først vil de skilte kommunenavnet på tre språk, og deretter få også to- eller trespråklige skilt i alle bygder i kommunen. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Kommunenavnet på trespråk

Han sier videre at de nå jobber for at kommunenavnet oversettes til samisk og kvensk, og at skiltet skal opp i løpet av neste sommer.

– Det er viktig også for oss å identifisere oss ved at det kommer to- eller trespråklige skilt opp i kommunen. Nå er det opptil lokale lag å komme med synspunkter om de vil ha samiske-kvenske skilt, eller om de vil ha det slik som i dag. Og det er viktig å poengtere at det ikke skal være tvang, sier Johnsen.