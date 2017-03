Lover 79 milliarder over seks år til urfolk

Den føderale regjeringen i Canada øker bevilgningene til høyere utdanning, samfunnets infrastruktur og helse for urfolk i et klart forsøk på å kvele kritikken over sin håndtering av alvorlige problemer som fortsetter å plage First Nations og Inuittsamfunn i landet.

Årets budsjett legger til en ytterligere $ 3.4 milliarder (22,8 milliarder norske kronger) over fem år for områder med «kritiske behov», i tillegg til $ 8,4 milliardene (56,3 milliarder kronene) som ble lovet i 2016.

– Vi har gjort betydelige investeringer, som vi tror vil gjøre en forskjell, sier finansminister Bill Morneau til CBC.

Sannhet og forsoning

Budsjettet ble fremmet onsdag av finansministeren og bevilgningene vil bringe den føderale regjeringens samlede investeringer i First Nations, inuitter og Metis lokalsamfunn til $ 11.8 milliarder (79 milliarder norske kroner) over seks år - en enestående investering for en av Canadas yngste, og raskt voksende befolkninger.

Den nye midlene er en del av regjeringens innsats for å møte 94 punkter til handling fra Sannhets- og forsoningskommisjonen - et panel som undersøkte hvordan Canada mishandlet sin First Nations ved å fjerne dem fra lokalsamfunn og tvinge dem inn i internatskoler, der mange var utsatt for forferdelige overgrep, skriver National Observer.

Dette førte også til at mange mistet sin kulturelle identitet.

Internatskolesystemet ble opprettet på 1800-tallet og varte til 1990-tallet før den ble avskaffet.

– Lovte mye, men leverer ikke

Trudeau og hans liberale parti er blitt kritisert for at mens du er i opposisjon, lovet de å gjennomføre alle 94 anbefalingene fra kommisjonen, men nå i regjering har de begynt å trekke seg fra noen av disse løftene.

Et av løftene er å være mer åpen om hvordan regjeringens politikk og beslutninger kan påvirke urfolks rettigheter og avtaler.

Regjeringen svarer at det er en sterk kontrast til frabevilgningene fra den forrige regjeringen og til det den nye regjeringen leverer. Den forrige regjeringen begrenset sine utgifter til to prosent av budsjettet.

– Vi vet at sterke partnerskap mellom den føderale regjeringen og urfolkssamfunn er avgjørende for vår suksess, uttalte Morneau i House of Commons etter å ha lagt frem budsjettet sitt på onsdag.

– Sammen skal vi bygge et sterkere, mer spenstig samfunn og fornye vår nasjon til nasjon forhold til First Nations, inuitter og Métis, lovte han.

Regjeringens budsjettforslag er ennå ikke godkjent av parlamentet.