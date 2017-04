Lager samiskinspirert håndverk med laser

I verkstedet sitt i Mørsvikbotn i Nordland viser Geir Anders Hætta Berg en laserskjærer som skjærer etter mønsteret han selv legger inn i dataprogrammet til maskinen.

Om man skal kalle dette for samisk duodje (samisk håndverk) vil ikke Hætta Berg selv være med på å definere. Det overlater han til andre. Men duodje er det, uansett, mener han.

– Utgangspunktet er jo duodje. Og tanken bak er at det skal gjenspeile samisk håndverk, og sånn utvide den samiske kulturen, på en måte.

Hætta Berg mener at også dette er en måte å videreformidle den samiske kulturen på.

– Tanken bak er å spre den samiske kulturen. For meg er det viktig å være tro mot kulturen. Man ønsker å nå et større publikum. Og det som også er viktig er at det hele tiden skal være samisk. Det er viktig.

– Jeg er en duodjeutøver som også lager dette, sier Geir Anders Hætta Berg, og viser koppunderlag og nøkkelanheng som han skjærer ut med lasermaskinen. Foto: Sander Andersen / NRK

Ikke levebrød

Geir Anders Hætta Berg har fagbrev både i møbelsnekkerfaget og i duodje. Men han tror ikke tradisjonell duodje er noe han kan leve av.

– Tanken var å lage samiskinspirerte møbler her. Noe har jeg da laget, men jeg forsøker heller å lage det som folk vil ha, og det som jeg tjener penger på.

– Likevel har jeg ikke glemt møblene, og heller ikke den tradisjonelle duodjeen. Men hvis jeg bruker 30 timer på å lage noe som jeg får 4000 kroner for, så blir timelønna svært lav. Da er det bedre å gjøre noe annet.

Ikke diskutert

Styreleder i landsorganisasjonen Sámiid duodji Catarina Utsi ser på Hætta Berg sine produkter som en utvikling av duodje, men stiller spørsmål ved om man kan si det er duodje selv om produktene nødvendigvis ikke kan kalles tradisjonelle.

– Med å ta i bruk slike hjelpemidler for å produsere raskere, så er det på en måte utvikling av duodje Men så langt har vi ikke debattert dette for om mulig å beskytte det gjennom et varemerke, og si at det er samisk duodje.

– Jeg håper nå Samerådet setter duodjemerkeprosjektet i gang slik at vi kan se på kriteriene for dagens duodjemerke som i dag er et merke for tradisjonell duodje.

Utsi tror at det er viktig at skal man leve av duodje, så må man kunne ha utvikling, og ta i bruk slike hjelpemidler i produksjonen slik som Hætta Berg har gjort.

– Men så er spørsmålet: Kan man kalle dette for samij duodje? Det vet vi ikke. Det vi vet er at man ikke kan anvende dagens duodjemerke til slike produkter.

