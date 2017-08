Kronprins Haakon fikk lære mer om samiske bygninger

– Jeg er veldig stolt over at sametinget har valgt å markere denne dagen også selvfølgelig spesielt det at kronprinsen har valgt å komme, forteller en stolt Kjersti Myrnes Balto daglig leder for Várdobáiki samisk senter.

Stor usikkerhet

Myrnes Balto forteller videre at dette er en stor dag og at det lenge var stor usikkerhet rundt dette prosjektet.

–Før prosjektet startet hadde de allerede begynt å rive ned bygningene.

Men rivingen ble stoppet og i dag er det blitt et museum som Várdobáiki samisk senter administrerer.

Omfattende prosjekt

For i dag har selveste kronprinsen tatt turen til Evenes i Nordland fylke. Prinsen deltar blant annet på avslutningsmarkeringen av det samiske bygningregistreringsprosjektet på Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes kommune. Sametingspresident Vibeke Larsen og Kronsprinsen holdt begge en tale for å markere avslutningen av registreringsprosjektet.

Sametinget har i samarbeid med Rikstantikvaren og klima- og miljødepartementet idetifisert og registrert samiske bygninger bygd før 1925.

– Å se på registreningene av de gamle husene og bosetingene, veldig spennende å lære om, forteller kronsprinsen smilende.

Hadde med gave til kronprinsen

Markeringen ble åpnet med rockebandet Artic Raven som hadde en overraskelse for kronprinsen. Da bandet var ferdig med å opptre overrekket de nemlig en egen band t-skjorte med bandets logo til prinsen. Noe som virket å falle i smak.

