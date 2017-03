Ingá Márjá vant sølv i Bikini Fitness - men hun advarer mot å se ut slik i lengre tid

I Bikini Fitness er det viktig at kroppen ikke har får mye fett. Foto: Privat

Kautokeinokvinnen Ingá Márjá Sarre er en allsidig person. Sitt daglige brød tjener hun med å jobbe som skuespiller og personlig trener.

I helga debuterte hun i Bikini Fitness under Sandefjord Open. Og det gikk egentlig veldig bra. Det ble sølvmedalje i sin klasse.

For å oppnå dette må man bli et usunt forbilde for yngre jenter.

– Vanligvis kan jeg vel kanskje være et sunt forbilde for andre jenter, men det å være i denne formen i lengre tid er absolutt ikke sunt. Derfor anmoder jeg ingen å gå rundt med så lav fettprosent i kroppen over lengre tid. Men noen få dager er greit, som i forbindelse med slike konkurranser, sier Sarre.

– Kan få alvorlig konsekvenser

Ernæringsfysiolog ved Norges idrettshøgskole og tidligere fitnessutøver, Therese Fostervold Mathisen, er kritisk til konkurranseformen, og mener Bikini Fitness kan få en rekke alvorlige konsekvenser for utøvernes helse.

– Bikini Fitness legger opp til en idealisering av en kropp som ikke er biologisk naturlig, og for de fleste umulig å opprettholde over lang tid, uttalte hun til Dagbladet tidligere i år.

I tillegg understreker Mathisen at det foreløpig er lite forskning på hvilke konsekvenser den kroppslige endringen en fitnessutøver går gjennom før og etter en konkurranse, kan ha.

Ernæringsfysiolog Therese Fostervold Mathisen advarer på det sterkeste om skadevirkningene av Bikini Fitness. Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Hun trekker linjer til helseskader lignende idretter som har krav til vektjustering, slik som boksing, stup, skihopp eller gymnastikk, kan føre til.

– I verste fall kan det føre til tap av skjelettmasse, og man kan risikere beinskjørhet i ung alder. Dette kan føre til alvorlige brudd som kan virke midlertidig eller permanent invalidiserende, forklarer hun til Daglbadet.

Ifølge Mathisen kan et strengt diettregime og hard trening også føre til depresjon, sosial angst, spiseforstyrret atferd, økt risiko for hjertekarsykdommer og kroppslige endringer som svekker immunforsvaret.

– Bra med profesjonell hjelp

Ingá Márjá Sarre sier det kan være lurt å be om profesjonell hjelp hvis det er noen som ønsker å drive med Bikini Fitness.

– Dette er nemlig en veldig utfordrende sport. Hvis man gjør ting feil, så kan man bli syk av det, advarer Sarre.

Hun forklarer at det heldigvis ikke er nødvendig å være så mager hele tiden, selv om man driver med sporten. Her er det nemlig konkurransedagen som gjelder.

– Det er litt av en utfordring å komme i den formen, som kreves for å hevde seg i Bikini Fitness. Dagene før drikker jeg mye vann for å rense kroppen. Jeg spiser mye proteiner, som grønnsaker og «ren» mat, forteller Sarre.

Bikini Fitness blir stadig mer populært. Bildet er fra Norgesmesterskapet i 2015. Foto: Ingvild Edvardsen

Sarre opplyser at hun etter konkurransen spiste mat som tilsvarer 3000 kalorier.

– Da fikk jeg lov av treneren min å spise akkurat det jeg har lyst til. Menyen min besto da av tre proteinbar og gaflet i meg mat fra en bufet som besto av kjøtt, fisk, kylling og masse grønnsaker. I tillegg spiste jeg dessert, forteller Ingá Márjá Sarre.

Neste mål for finnmarkskvinnen er Oslo Grand Prix, som arrangeres i den norske hovedstaden 1. april.