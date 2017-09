– Vi kommer til å ha folk på jobb idag som kan undersøke hva som har skjedd, forteller avdelingsdirektør ved Sametinget, Rávdná Buljo Gaup.

Flere personer skal ha kommet til valglokalet for å stemme ved sametingsvalget, men har måttet snu med uforutrettet sak fordi de ikke er i valgmantallet.

TRÅR TIL: Sametinget setter inn ressurser for å hjelpe folk som har falt ut av Sametingets valgmanntall slik at de får stemt, forteller avdelingsdirektør Rávdná Buljo Gaup. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Om vedkommende har meldt seg inn, men av en eller annen grunn har falt ut av valgmantallet, så kan vi finne ut av det, sier Rávdná Buljo Gaup.

I et slikt tilfelle vil de ta kontakt med Skattedirektoratet som fører valgmantallet ved sametingsvalgene. Om vedkommende finnes registrert, ringer Sametinget til kommunen og gir beskjed, så vedkommende får stemt.

Tidligere har Skatteetaten sagt at det er Sametinget som har ansvaret for Sametingets valgmantall, ikke Skatteetaten eller folkeregisteret.

– Skynd dere

– Forutsetningen er at folk tar kontakt med oss med en gang de oppdager at de ikke er i valgmantallet slik at vi rekker å gjøre å ordne opp i dette idag.

Det nytter ikke å ringe like før valglokalet stenger, sier hun. De kommer til å trenge opptil en halv time på å sjekke saken.

I følge Gaup er det ikke mange som har falt ut av valgmantallet. Det snakkes om fire personer. Hun vet om en. Vedkommende tok kontakt med Sametinget. Saken ble løst og stemmeseddelen ble levert.