«Hun har kjærlighet i hjertet»

– Det er jo fine ord, sier joikeelev Ida Maria Sivertsen der hun sitter og drodler på joiketekst sammen med sin joikelærer Niko Valkeapää på et hotellrom i Tromsø.

Det er siste opptaksdag, og Ida Maria gleder seg til å reise hjem til Nesna. Hun kom rett fra finaleshow i Stjernekamp til opptakene av «Muitte mu», og midt oppi dette var hun altså på husjakt til seg og sin lille familie på hjemplassen Nesna.

Plutselig tikker det inn en melding, midt i joikinga og skrivinga. Ida Maria jubler høyt av glede og tar en high-five med Niko før de fortsetter. Hvert minutt må brukes til å få joiken til Becky så perfekt som mulig.

PAUSE I JOIKINGA: Årets siste solstråler nytes i Telegrafbukta i Tromsø. Foto: Per Einar Grønmo / NRK

Elsker livet i nord

Ett år har gått siden opptakene i Tromsø, og Ida Maria som person er en annen enn det folk opplevde for bare noen år siden. Hun kjenner for tiden at lysta til å synge er veldig sterk, og derfor har hun blant annet blitt kirkesanger i Nesna.

– Det gir meg så mye, forklarer hun.

Og det mangler ikke på ting å henge fingrene i. Som huseier gleder hun seg til å pusse opp det nyinnkjøpte huset, og etterhvert komme i gang med dyrking av grønnsaker på eiendommen.

Det å være med i Muitte mu har vært en omveltende opplevelse.

– Det er så dypt, og man står ikke uberørt etter å ha fått ta del i joiken og hva den kan bringe frem, sier Ida Maria ettertenksomt.

Hun har brukt tid på å reflektere over hva som er viktigst for henne som artist etter dette. Det er viktig for henne nå å ha et stabilt liv, og joiken har innledet en reise som hun vil fortsette å utforske i fremtiden.

Her er tourmanager Rebecca Mendoza som fikk en joik av Ida Maria. Joikelærer Niko Valkeapää bidro til at joiken ble så perfekt som mulig. Foto: Camilla Egren / NRK

– Jeg fant ikke ut av hvordan jeg skulle takke Becky, etter å ha hjulpet meg da jeg slet som verst. En joik var faktisk noe av det fineste jeg kunne overrekke henne, sier Ida Maria.

Sesongens siste Muitte mu med Ida Maria og Niko Valkeapää er tilgjengelig på NRK TV fra 22. desember.