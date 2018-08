Her åpner sametingspresidenten unikt språksenter: – Resultat av mange års arbeid

I dag åpnet det et nytt samisk senter i Bodø: Stormen samiske senter.

Først med en markering på torget i Bodø under Musikkfestuka, og senere i Stormen bibliotek, der blant annet sametingspresidenten holdt en tale.

– I dag ser vi resultater av mange års arbeid av mange aktører. Vi ser at det samiske blomstrer i byen, sier sametingspresident Aili Keskitalo, og viser blant annet til de etter hvert mange samiske skiltene i byen, samisk kulturuke, nytt språksenter, språkopplæringen på skolen og egen samisk barnehage.

Ordfører Ida Pinnerød (til venstre), her sammen med sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Bodø er en mangfoldig samisk by der man både finner sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, og nordsamisk språk, sier hun.

– Dette blir faktisk det første språksenteret som skal jobbe med fire forskjellige samiske språk, poengterer sametingspresidenten.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød understreker at hun er kjempestolt.

– Det er utrolig bra og kjempeviktig for å komme videre i arbeidet som vi gjør med det samiske. Jeg håper at vi om noen år får flere som kan samisk, og at det samiske har en enda tydeligere og markant plass i Bodø.

Stor samisk utvikling

Men språksenteret er langt ifra det eneste satsingen. Utviklingen for det samiske i Bodø har vært stor de siste årene:

I dag åpnes også en egen lulesamisk barnehageavdeling.

Både byens stedsnavnsskilt, universitetet og togstasjonen er skiltet på samisk.

Hvert år arrangeres det samisk uke.

Det samiske fikk stor oppmerksomhet under byens 200-årsjubileum.

Antallet personer som er registrert i Sametingets valgmanntall har økt med hele 155 prosent siste 12 år.

– Gleder meg

Maria Hernes (30) er ansatt som samisk rådgiver i Stormen bibliotek, og skal drive det samiske senteret. Selv er hun oppvokst midt i byen, med samisk slekt i Karasjok.

– Jeg gleder meg så til å komme i gang sammen med dere, sier Hernes fra talerstolen.

Hun sier at senteret både skal jobbe med samiske språk og kultur.

– Vi skal blant annet ha språkkurs både for barn og voksne, holde ulike kurs og være en møteplass. Vi vil jobbe for å gjøre det samiske mer synlig for hele befolkningen.