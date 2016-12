Harstad-samer fornøyd med det samiske navnet Hársttak

Jorun Murberg Spaun bor i Harstad. Hun er glad for at hjembyen hennes har fått et samisk navn.

-– Det er en stor glede og det var på sin plass at Harstad fikk godkjent det samiske navnet, sier Spaun

Leder for Harstad sameforening Magne Holmen, syns det er bra at det samiske navnet er blitt offentlig godkjent.

Magne Holmen (t.v), leder i Harstad sameforening. Foto: Mathis Eira / NRK

– Det er fint, jeg syns det er positivt at kommunestyret i Harstad vedtok det samiske navnet, sier Holmen

Harstad ble Hársttak

Harstad kommunestyre vedtok allerede i februar skrivemåten for Harstad / Hársttak – Harstad kommune / Hársttaid suohkan.

Saken ble deretter sendt ut på høring og til Sametingets stednavnstjeneste. Torsdag ble det endelige vedtaket gjort i kommunestyret. Vedtaket ble gjort mot fremskrittspartiets stemmer.

–Det er viktig for oss å vise at vi tar på alvor at vi har en del av befolkingen som er samisk, sier ordfører i Harstad, Marianne Bremnes.

Marianne Bremnes forteller at kommunen vil begynne å jobbe med å få opp samiske skilt både på kommunale bygg og langs veiene.

–Vi skal også ta kontakt med vegvesenet, slik at veiene blir også blir skiltet på to språk, sier Bremnes.