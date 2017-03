Følelsene svinger som en pendel dagen før – for Elin & The Woods

Tiden er knapp når NRK får lov til å komme ned i garderobene til Oslo Spektrum. Her gjør artistene seg klare før de skal øve og gå igjennom sin del av Melodi Grand Prix showet.

Beskjeden er klinkende klar. Artistene kan ikke tas bilde av, bortsett fra hvis de ... Det kommer vi tilbake til.

Elin Kåven og Robin Lynch utgjør bandet Elin & The Woods. Sammen skal de fremføre sangen «First Step In Faith / Oadjebasvuhtii».

Hele sangen kan du høre her

Favoritter

I 1980 stakk joiken «Sámiid Ædnan» til Simona Máhtte/Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg av med seieren i den norske Grand Prix finalen. I år, 37 år senere, kan en låt med joik gå til topps igjen.

ELIN & THE WOODS: Elin Kåven og Robin Lynch fremfører låten «First Step In Faith / Oadjebasvuhtii». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

For bettingselskapene har gitt lavest odds til «First Step In Faith / Oadjebasvuhtii», dermed er det denne låten de tror vinner.

Elin & The Woods har begynt å kjenne på presset.

– For det første er det jo kjempe artig at de likte sangen så godt! Da var det bare sånn heldigvis liker de sangen, så begynte man å tenke kanskje det ikke er så bra likevel? Kanskje folk tenker at de ikke trenger å stemme? For det er jo ikke bookmakerne som bestemmer, men folket, sier Elin Kåven.

Og før det store showet innrømmer hun at følelsene har svingt opp og ned.

– Det skjer noe hele tiden nå. Nervene kommer, man blir nervøs, og så blir man gira og tror på seier, det forandrer seg hele tiden.

– Overraskelse!

Så tilbake til det hemmelige. Det er nemlig slik at ingen får lov til å fotografere artistene når de har på seg sceneantrekket.

Elin Kåven har slengt både sjal over seg, og dekket seg til med et pledd, for å ikke avsløre noe.

– Antrekket skal ikke synes før jeg entrer scenen, så det er en overraskelse!