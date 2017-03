Både den norske og den svenske Melodi Grand Prix (MGP) finalen har samisk joik på menyen.

MGP-SJEF: prosjektlederen for MGP i NRK, Stig Karlsen, synes det er fantastisk bra at folk for øynene opp for samisk musikk. Foto: Skjermdump / NRK

I Norge er det Elin Kåven med gruppa Elin & The Woods, som skal fremføre sangen «First Step In Faith / Oadjebasvuhtii». Mens i Sverige er det Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia, som skal på scenen med sangen «En värld full av strider / Eatneme gusnie jeenh dåaroeh».

Og MGP-joik er noe prosjektlederen for MGP i NRK, Stig Karlsen, gleder seg til.

– Jeg tenker det er fantastisk! Det at folk får øynene opp for samisk musikk, når det er så mye kvalitetsmusikk som kommer fra det samiske folk, så er jo det helt fantastisk bra, sier Karlsen.

Favoritter i sine land

Sangen til Elin & The Woods har blitt kalt et kinderegg av en låt. Bookmakerne har henne som favoritt til å vinne den norske finalen (ekstern lenke), samtidig er Fjällgren topp-tre favoritt i hos de svenske bookmakerne (ekstern lenke).

MELODIFESTIVALEN: Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia skal delta med joik under finalen i svenske Melodifestivalen. Foto: Jenny Israelsson Skoglund / Sameradion & SVT Sápmi

Dermed kan det være duket for joikeduell i Ukraina der Eurovision finalen går av stabelen 9.–13. mai. De samiske artistene har allerede vært i kontakt med hverandre, etter at det ble klart at begge er klare for sine respektive lands finaler.

– Jeg synes det er kjempegøy at Fjällgren og Aninia gikk videre, så jeg skrev til han på Facebook at det hadde vært utrolig stas om vi møttes i Kiev, forteller Elin Kåven til NRK.

Fjellgrän på sin side er mer nøktern, og skriver følgende i en e-post til NRK:

– Jeg prøver å ikke spekulere så mye i hvordan det kommer til å gå. Det blir som det blir, men jeg er utrolig takknemlig for all støtte. For det har jeg faktisk ikke ord!

Aldri i tvil

Den norske MGP-sjefen var aldri i tvil om at låten til Elin & The Woods måtte med i den norske sangkonkurransen.

HAR TROA: Elisabeth Andreassen er ikke et ukjent fjes i MGP-sammenheng. Hun ser gjerne at begge joikene møtes til duell i Ukraina. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Når vi hører noe vi liker veldig godt, og som har kvalitet, da må det med. Denne låten er faktisk den første låten vi plukket ut og tenkte at ja – den må vi ha med, sier Stig Karlsen.

Tidligere Eurovision-vinner Elisabeth «Bettan» Andreassen, som er aktuell med egen joik i NRK-programmet «Muitte Mu – Husk meg», har stor tro på de samiske artistene.

– Hadde ikke det vært fantastisk å få spre den flotte kulturen som både Sverige og Norge har? Jeg tror og jeg tror nesten det kan skje også, sier Andreassen til NRK.