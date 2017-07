Fikk kjenne jordskjelvet på kroppen

– Vi lå og sov i halv to tiden da senga begynte å riste. Det var to kraftige skjelv etter hverandre, sier en litt sjokkert familiemor Renathe Aspeli Simonsen.

I natt ble Karasjok-familien vekket av kraftige skjelv da sengene de lå og sov i ble flyttet titalls centimeter.

FAMILIEMOR: Renathe Aspeli Simonsen synes nattens hendelser var ganske sjokkerende. Foto: Renathe Aspeli Simonsen

Familien er på ferie i Lambi som er et tettsted en kilometer utenfor den greske ferieøyen Kos.

Mindre ødeleggelser ved hotellet

Familiemoren forteller at ved hotellet deres, Aegean Blue, er det snakk om mindre synlige ødeleggelser.

Hun ser steiner og murpuss på gatene, og knust glass strødd utover. Hun forteller også om en lokalbutikk, hvor alt var endevendt.

NÆRBUTIKKEN: Ødeleggelser og raseringer i nærbutikken ved Aegean hotellet i Lambi. Foto: Renathe Aspeli Simonsen

– Vi har vært veldig heldige som har vært i en antagelig god bygning, forteller en lettet Simonsen.

Evakuert i hotellresepsjonen

Tidligere i natt var familien evakuert til et tryggere sted utenfor hotellet.

Nå er de evakuert til hotellresepsjonen og venter på bygningsinspektørene som skal sjekke om bygningene er trygge.

EVAKUERT: Hotellgjestene evakuert på gata i natt. Foto: Renathe Aspeli Simonsen

Enkelte har valgt å trekke seg inn på rommene igjen, men det er på eget ansvar forteller hun.

Lite søvn for familien

Renathe Aspeli Simonsen og mannen Ørjan Simonsen har halvsovet i hele natt på stoler utendørs og valgte å improvisere for at ungene skulle få en best mulig natt.

SLITNE: Renathe og mannen Ørjan Simonsen var rullet inn i laken for å holde varmen i natt. Foto: Renathe Aspeli Simonsen

– Vi ordnet madrasser fra solsengene og hentet pledd så ungene fikk sove litt, forteller Simonsen.

Kritisk til reiseselskapet

Enkelte gjester på hotellet skal reise hjem i dag, men de har fått lite informasjon fra reiseselskapet.

Gjestene har begynt å lese i avisene om at andre fly blir satt over til andre øyer og ikke lander på Kos i dag.

Selv har de ikke fått beskjed om de kan reise hjem i dag eller ikke.

FAMILIEN: Sønnene Jonas Andre og Adrian Nikolay Aspeli Simonsen sammen med far Ørjan Simonsen skal tilbringe ei uke til på feriestedet. Foto: Renathe Aspelin Simonsen

– Vi har ikke fått noen beskjed eller sms i løpet av natten fra reiseselskapet Apollo, forteller en noe bekymret Simonsen.

Simonsen forteller avslutningsvis at familien fortsatt har ei uke igjen av ferien og blir værende. Men om de hadde hatt behov for å reise hjem i dag tror hun dette ikke hadde latt seg gjøre.

Apollo tar selvkritikk

Reiseselskapet Apollo tar selvkritikk for at de ikke har tatt kontakt med gjestene tidligere.

– Vi kunne absolutt sendt ut en SMS tidligere for å forsikre våre reisende om at flyplassene er åpne og ting går som normalt, forteller pressekontakt for Apollo, Christine Hafnor.

Apollo sender nå om kort tid ut en SMS til gjestene med informasjon om flyforsinkelser. Hotellene vil fremover være bemannet med personell fra Apollo som skal kunne svare på mulige spørsmål.

Apollo vil følge situasjonen nøye fremover og så lenge UD ikke fraråder eller endrer noen reiseråd vil det ikke bli arrangert tidligere avreiser.

– Om noen er bekymret eller ønsker å snakke med oss kan de ringe, så kan vi ta det da eventuelt, forteller Christine Hafnor.

To er meldt omkommet

En svensk og en tyrkisk turist er meldt omkommet og over 100 er skadd på den greske ferieøya Kos etter jordskjelvet, bekrefter greske myndigheter

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til 6,7.

I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23. Så langt er det denne øya som bekrefter mest ødeleggelser.

Mer enn 20 etterskjelv har blitt registrert.

Skjelvet kunne merkes både i Tyrkia og på flere greske ferieøyer.