En svensk og en tyrkisk turist er meldt omkommet og over 100 er skadd på den greske ferieøya Kos etter jordskjelvet, bekrefter greske myndigheter.

Giorgos Halkidios, en tjenestemann i de regionale myndighetene, sier flere av de skadde lå under en bygning som kollapset.

– To eller tre av de skadde er i alvorlig tilstand og blir operert, sier Halkidios.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

STORE SKADER: Ødeleggelser på den greske ferieøya Kos etter jordskjelvet natt til fredag. Foto: AP

Ødeleggelser

En halv meter høy tsunamibølge skylte innover land både i Bodrum og på Kos. Bilder viser oversvømte veier og restauranter som ligger i strandlinjene.

Det europeiske seismologiske senteret EMSC råder folk til å unngå strender i området, men sier folk er trygge på høyder.

Oversvømmelser på Kos etter jordskjelv Foto: Kalymnos-news.gr via AP

Borgermesteren Giorgos Kyritsis sier den greske hæren har blitt mobilisert sammen med utrykningstjenester. Han sier de fleste bygningene som er skadet er gamle og bygget før de nyere bygningsforskriftene som ble innført for å sikre mot jordskjelv.

Tyrkiske byer nær episenteret melder om ødelagte vannledninger, strømledninger og gasslekkasjer.

UNDER ÅPEN HIMMEL: Mange valgte å sove utendørs i natt etter jordskjelvet. Dette bildet er fra Bitez ved Bodrum i Tyrkia Foto: Ayse Wieting / AP

Senter mellom Bodrum og Kos

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til 6,7.

Episenteret ligger rundt 10,3 kilometer sør for den tyrkiske byen Bodrum og 16 kilometer fra den greske øya Kos. Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer.

Skjelvet kunne merkes både i Tyrkia og på flere greske ferieøyer.

I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23. Så langt er det denne øya som bekrefter mest ødeleggelse.

Mer enn 20 etterskjelv har blitt registrert.

FRYKTER NYE SKJELV: Mange tør ikke være inne og sitter ute i natt i frykt for nye jordskjelv. Foto: Uncredited / AP

Jordskjelvutsatt område

Området mellom Hellas og Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv.

12. juni i år mistet én person livet og minst 12 ble skadd etter et kraftig jordskjelv mellom Lesvos og Samos øst i Egeerhavet. Det skjelvet hadde en styrke på 6,2 eller 6,3.

17. juni rammet et annet skjelv øya Lesvos med styrke 5,2, ifølge Atens senter for geodynamikk. Episenter var 31 kilometer sør for byen Mytilini. Etterpå kom tre små skjelv, med styrke 3,0, 3,3 og 3,8.

– Sengene gynget

SVIMLE: Camilla Nilsen og kjæresten var på hotellrommet da jordskjelvet kom

Camilla Nilsen og kjæresten var på hotellrommet da skjelvet startet ved 01-tiden.

– Det var en veldig ekkel opplevelse. Vi kjente plutselig at det begynte å riste, at sengene gynget frem og tilbake, forteller hun.

De gikk ut i gangen, og møtte andre som opplevde det samme.

– Siden skjelvet har vi vært på rommet og bare følt oss litt svimle, sier Nilsen.

Hoteller og feriehus evakuert

Flere nordmenn har sendt tips til NRK og forteller om at hotellene deres er blitt evakuert som følge av skjelvet.

Sara Velum fra Kristiansand er på Rhodos lenger sør. Hun sov selv gjennom skjelvet, men ble vekket av foreldrene. Familien er nå evakuert fra hotellet.

Trygve Grana, også fra Kristiansand, forteller at han våknet av det kraftige skjelvet rundt kl. 01.30. Deler av hotellet han bor på, er evakuert. Grana forteller i en e-post til NRK at de har fått lite informasjon.

Ole Klyve Olsen og storfamilien på 12 har leid et sommerhus ved Bodrum på den tyrkiske vestkysten, og våknet av skjelvet:

– Vi merket kraftige rystelser, og det var bølger i bassenget da vi kom ut, forteller Olsen.

Etter råd fra lokalbefolkningen kjørte de lenger opp i fjellet.

– Så nå sitter vi her og venter på at det blir lyst, så vi kan kjøre ned igjen.

– Vi ble fortalt at lokalbefolkningen ikke hadde opplevd dette før, så det er spesielt at vi er her akkurat nå, sier Olsen. Familien skal være i Bodrum frem til begynnelsen av august.

KNUSTE: Mange bygninger har store skader på Kos. Foto: Kalymnos-news.gr via AP

Ber nordmenn kontakte sine

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Astrid Sehl, opplyser til NTB at de arbeider gjennom natten med å skaffe oversikt over situasjonen.

– Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere kan være blant de omkomme eller skadde, men det er for tidlig å bekrefte dette.

Hun oppfordrer alle i området til å følge råd fra lokale myndigheter.

– Vi oppfordrer nordmenn i området til å ta direkte kontakt med sine pårørende. Vi oppfordrer også nordmenn i området til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at norske myndigheter kan formidle eventuell informasjon.